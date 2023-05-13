В Перми к 300-летию города разработают мобильную платформу для туристов

Сервис будет информировать туристов о мероприятиях, приуроченных к 300-летию Перми Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В рамках подготовки к 300-летнему юбилею Перми в регионе проводится аукцион по разработке мобильной платформы, информирующей гостей территории о проведении тематических акций и мероприятий. Начальная (и максимальная) цена контракта: 15 миллионов рублей, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Объект закупки: выполнение работ по разработке мобильной платформы региональной информационной системы „Туристический портал Пермского края“. Цель: формирование инструментария для пользователей мобильных устройств. Он обеспечит получение информации о мероприятиях приуроченных к 300-летию Перми, возможность получить информацию по туристическим маршрутам, местам и событиям в крае, построение карты региона, возможность зарегистрироваться на событие, подразумевающее проход ограниченного числа лиц», — говорится в опубликованном техзадании.

Сейчас закупка находится в стадии «прием заявок». У компаний есть возможность заявиться для участия в аукционе до 22 мая.

Ранее в Минтуризме Прикамья объявили о старте приема заявок на денежные гранты. Предприниматели, которые захотят развивать в каре туристические маршруты или места отдыха, могут получить порядка 10 миллионов рублей на реализацию своих проектов.