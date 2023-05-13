13 мая 2023
12 мая 2023

В Перми к 300-летию города разработают мобильную платформу для туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, набережная, счастье не за горами, пермь
Сервис будет информировать туристов о мероприятиях, приуроченных к 300-летию Перми Фото:

В рамках подготовки к 300-летнему юбилею Перми в регионе проводится аукцион по разработке мобильной платформы, информирующей гостей территории о проведении тематических акций и мероприятий. Начальная (и максимальная) цена контракта: 15 миллионов рублей, указано на портале ЕИС «Закупки».

«Объект закупки: выполнение работ по разработке мобильной платформы региональной информационной системы „Туристический портал Пермского края“. Цель: формирование инструментария для пользователей мобильных устройств. Он обеспечит получение информации о мероприятиях приуроченных к 300-летию Перми, возможность получить информацию по туристическим маршрутам, местам и событиям в крае, построение карты региона, возможность зарегистрироваться на событие, подразумевающее проход ограниченного числа лиц», — говорится в опубликованном техзадании.

Сейчас закупка находится в стадии «прием заявок». У компаний есть возможность заявиться для участия в аукционе до 22 мая.

Ранее в Минтуризме Прикамья объявили о старте приема заявок на денежные гранты. Предприниматели, которые захотят развивать в каре туристические маршруты или места отдыха, могут получить порядка 10 миллионов рублей на реализацию своих проектов.

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В рамках подготовки к 300-летнему юбилею Перми в регионе проводится аукцион по разработке мобильной платформы, информирующей гостей территории о проведении тематических акций и мероприятий. Начальная (и максимальная) цена контракта: 15 миллионов рублей, указано на портале ЕИС «Закупки». «Объект закупки: выполнение работ по разработке мобильной платформы региональной информационной системы „Туристический портал Пермского края“. Цель: формирование инструментария для пользователей мобильных устройств. Он обеспечит получение информации о мероприятиях приуроченных к 300-летию Перми, возможность получить информацию по туристическим маршрутам, местам и событиям в крае, построение карты региона, возможность зарегистрироваться на событие, подразумевающее проход ограниченного числа лиц», — говорится в опубликованном техзадании. Сейчас закупка находится в стадии «прием заявок». У компаний есть возможность заявиться для участия в аукционе до 22 мая. Ранее в Минтуризме Прикамья объявили о старте приема заявок на денежные гранты. Предприниматели, которые захотят развивать в каре туристические маршруты или места отдыха, могут получить порядка 10 миллионов рублей на реализацию своих проектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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