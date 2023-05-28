Концерт группы «Ария» пройдет в Тюмени 30 мая в 20:00 Фото: Дарья Попова © URA.RU

Жители Тюмени раскупили билеты на концерт рок-группы «Ария», который должен пройти 30 мая в ДК «Нефтяник». Об этом сообщается на официальном сайте артистов. Отмечается, что не купленными остались 10 билетов.

«Тюмень, тур „Гость из царства теней. Финальный аккорд“. Концерт не только вобрал в себя и бережно сохранил все знаменитые Хиты „Арии“, но придал им невероятную мощь, яркость и размах. Это не просто лучшее шоу „Арии“ за все времена, но, пожалуй, первый российский рок-концерт мирового уровня», — сообщается в афише.

На официальном сайте рок-группы указано, что в Тюмени осталось всего 10 билетов на концерт за 2500 рублей. Также отмечается, что 2023 год станет последним в истории программы «Гость из Царства Теней».