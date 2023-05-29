Военный эксперт Кнутов объяснил нападение ВСУ на Белгородскую область перед контрнаступлением

Военный эксперт Кнутов: ВСУ создают иллюзию наступления в Белгородской и Брянской областях

29 мая 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

ВСУ создают иллюзию наступления в Белгородской и Брянской областях Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские силы создают иллюзию контрнаступления в Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. «В ходе второго этапа командование ВСУ пытается создать иллюзию того, что контрнаступление будет вестись не только в новых регионах России, но и в направлении Белгородской и Брянской областей», — заявил Юрий Кнутов « Пятому каналу». Он назвал целью этих атак отвлечение внимания командования России. Эксперт отметил, что украинские военные терпят поражение во время второго этапа подготовки к наступлению. Из-за неудачных попыток атаки у ВСУ падает боевое настроение, особенно после освобождения Россией Артемовска (Бахмута). Российские военные также уничтожили украинские боеприпасы на сумму больше 200 миллионов долларов. Также сообщается, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного тяжелое ранение, поэтому он не появляется на публике с начала мая. Ракетный комплекс Patriot был уничтожен российскими силами, несмотря на надежды Киева на хорошую защиту. Кнутов подводит итог, что российские солдаты профессионально обучены и подготовлены. России удается окружать ВСУ и брать их в плен. Ранее эксперт рассказал, что боевики ВСУ сдаются в плен из-за действий своих командиров. Командование противника не обучает солдат и отправляет их на поле боя как пушечное мясо. Кнутов также считает, что российские силы используют тактику упреждающих ударов, чтобы сорвать наступление украинских войск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские силы создают иллюзию контрнаступления в Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. «В ходе второго этапа командование ВСУ пытается создать иллюзию того, что контрнаступление будет вестись не только в новых регионах России, но и в направлении Белгородской и Брянской областей», — заявил Юрий Кнутов « Пятому каналу». Он назвал целью этих атак отвлечение внимания командования России. Эксперт отметил, что украинские военные терпят поражение во время второго этапа подготовки к наступлению. Из-за неудачных попыток атаки у ВСУ падает боевое настроение, особенно после освобождения Россией Артемовска (Бахмута). Российские военные также уничтожили украинские боеприпасы на сумму больше 200 миллионов долларов. Также сообщается, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного тяжелое ранение, поэтому он не появляется на публике с начала мая. Ракетный комплекс Patriot был уничтожен российскими силами, несмотря на надежды Киева на хорошую защиту. Кнутов подводит итог, что российские солдаты профессионально обучены и подготовлены. России удается окружать ВСУ и брать их в плен. Ранее эксперт рассказал, что боевики ВСУ сдаются в плен из-за действий своих командиров. Командование противника не обучает солдат и отправляет их на поле боя как пушечное мясо. Кнутов также считает, что российские силы используют тактику упреждающих ударов, чтобы сорвать наступление украинских войск.