Украинские силы создают иллюзию контрнаступления в Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«В ходе второго этапа командование ВСУ пытается создать иллюзию того, что контрнаступление будет вестись не только в новых регионах России, но и в направлении Белгородской и Брянской областей», — заявил Юрий Кнутов «Пятому каналу». Он назвал целью этих атак отвлечение внимания командования России.
Эксперт отметил, что украинские военные терпят поражение во время второго этапа подготовки к наступлению. Из-за неудачных попыток атаки у ВСУ падает боевое настроение, особенно после освобождения Россией Артемовска (Бахмута).
Российские военные также уничтожили украинские боеприпасы на сумму больше 200 миллионов долларов. Также сообщается, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного тяжелое ранение, поэтому он не появляется на публике с начала мая. Ракетный комплекс Patriot был уничтожен российскими силами, несмотря на надежды Киева на хорошую защиту.
Кнутов подводит итог, что российские солдаты профессионально обучены и подготовлены. России удается окружать ВСУ и брать их в плен.
Ранее эксперт рассказал, что боевики ВСУ сдаются в плен из-за действий своих командиров. Командование противника не обучает солдат и отправляет их на поле боя как пушечное мясо. Кнутов также считает, что российские силы используют тактику упреждающих ударов, чтобы сорвать наступление украинских войск.
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