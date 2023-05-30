В День защиты детей приставы ХМАО расскажут, как бороться с алиментщиками

В ХМАО на пресс-конференции приставы расскажут о методах воздействия на алиментщиков

31 мая 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Приставы расскажут о рычагах воздействия на алиментщиков и последствиях неуплаты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главный судебный пристав по ХМАО Елена Ловандо расскажет о том, как воздействовать на родителя, который уклоняется от уплаты алиментов. Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО анонсировало пресс-конференцию в День защиты детей. «Большая пресс-конференция с главным судебным приставом Югры Еленой Ловандо и директором департамента социального развития Югры Терезой Пономаревой состоится 1 июня 2023 года в 12:00 по местному времени. Поговорим о рычагах воздействия на алиментщиков и последствиях неуплаты. Узнаем, сколько должен платить алиментщик; обсудим, куда необходимо обращаться для начала взыскания», — сообщается на официальном сайте управления. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) мать, накопившая 500 тысяч рублей долгов по алиментам, отправится в колонию-поселение на четыре года. Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за не уплату алиментов, однако не только не погасила долг, но и увеличила его сумму.

Главный судебный пристав по ХМАО Елена Ловандо расскажет о том, как воздействовать на родителя, который уклоняется от уплаты алиментов. Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО анонсировало пресс-конференцию в День защиты детей. «Большая пресс-конференция с главным судебным приставом Югры Еленой Ловандо и директором департамента социального развития Югры Терезой Пономаревой состоится 1 июня 2023 года в 12:00 по местному времени. Поговорим о рычагах воздействия на алиментщиков и последствиях неуплаты. Узнаем, сколько должен платить алиментщик; обсудим, куда необходимо обращаться для начала взыскания», — сообщается на официальном сайте управления. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) мать, накопившая 500 тысяч рублей долгов по алиментам, отправится в колонию-поселение на четыре года. Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за не уплату алиментов, однако не только не погасила долг, но и увеличила его сумму.