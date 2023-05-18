18 мая 2023
17 мая 2023

В Нижневартовске мать, накопившая полмиллиона рублей долга по алиментам, отправится в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Матери, которая задолжала 500 тысяч рублей алиментов, дали 4 года колонии-поселения Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мать, которая задолжала 500 тысяч рублей алиментов на содержание дочери, отправится в колонию-поселение на четыре года. Информация об этом размещена на официальном сайте прокуратуры округа.

«В Нижневартовске осуждена местная жительница, накопившая 500 тысяч рублей долгов по алиментам. Судом установлено, что на основании решения суда женщина обязана к уплате алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — указано в публикации.

Приговор не вступил в законную силу. По данным прокуратуры, женщину привлекали к административной ответственности. Несмотря на этом, она не только не погасила долг, но и увеличила его сумму.

Ранее URA.RU писало о том, что приставы Сургутского района обязали отца выплатить 760 тысяч долга по алиментам. Мужчина испугался уголовной ответственности и погасил задолженность.

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В Нижневартовске (ХМАО) мать, которая задолжала 500 тысяч рублей алиментов на содержание дочери, отправится в колонию-поселение на четыре года. Информация об этом размещена на официальном сайте прокуратуры округа. «В Нижневартовске осуждена местная жительница, накопившая 500 тысяч рублей долгов по алиментам. Судом установлено, что на основании решения суда женщина обязана к уплате алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — указано в публикации. Приговор не вступил в законную силу. По данным прокуратуры, женщину привлекали к административной ответственности. Несмотря на этом, она не только не погасила долг, но и увеличила его сумму. Ранее URA.RU писало о том, что приставы Сургутского района обязали отца выплатить 760 тысяч долга по алиментам. Мужчина испугался уголовной ответственности и погасил задолженность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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