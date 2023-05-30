30 мая 2023

Жители Челябинской области пожаловались на дефицит вакцины от кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление о заболеваниях кори в подъезде дома по адресу ул. Ольховская, 25/1. Екатеринбург, эпидемия, заболевание, корь
В Челябинской области пропала вакцина от кори Фото:

Жители Челябинской области пожаловались на отсутствие вакцины от кори во взрослых и детских больницах, поликлиниках, а также частных центрах. Об этом они сообщили в соцсетях.

«В больницах (в том числе и детских поликлиниках) нет вакцин от кори, в частных клиниках нет вакцин от кори. Корь распространяется в Челябинской области», — пишет Кристина Л. в сообществе «А.Л.Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте».

В конце сообщения женщина интересуется, когда уже в Челябинскую область привезут вакцину от кори? Журналист URA.RU направил запрос в министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

В понедельник, 29 мая, в Челябинске часть студентов Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) перевели на дистант из-за случая кори. По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, случай кори был выявлен у вахтерши учебного заведения.

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Жители Челябинской области пожаловались на отсутствие вакцины от кори во взрослых и детских больницах, поликлиниках, а также частных центрах. Об этом они сообщили в соцсетях. «В больницах (в том числе и детских поликлиниках) нет вакцин от кори, в частных клиниках нет вакцин от кори. Корь распространяется в Челябинской области», — пишет Кристина Л. в сообществе «А.Л.Текслер, помоги» в социальной сети «ВКонтакте». В конце сообщения женщина интересуется, когда уже в Челябинскую область привезут вакцину от кори? Журналист URA.RU направил запрос в министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был. В понедельник, 29 мая, в Челябинске часть студентов Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) перевели на дистант из-за случая кори. По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, случай кори был выявлен у вахтерши учебного заведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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