Студентов челябинского вуза перевели на дистант из-за кори

Часть студентов ЮУрГУ ушли на дистанционный режим обучения
Часть студентов Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) перевели на дистант из-за случая кори. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«Студенты проходят вакцинацию в первой городской больнице. Уже привили 15 человек. Очаг заболевания отработан», — сообщила URA.RU Гехт.
По словам первого вице-губернатора, случай кори был выявлен у вахтерши учебного заведения. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.
URA.RU связалось с пресс-службой ЮУрГУ. Там назвали вопросы корреспондента странными, и отказались что-либо комментировать.
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