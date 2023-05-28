28 мая 2023

Студентов челябинского вуза перевели на дистант из-за кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания в Челябинске, юургу
Часть студентов ЮУрГУ ушли на дистанционный режим обучения Фото:

Часть студентов Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) перевели на дистант из-за случая кори. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Студенты проходят вакцинацию в первой городской больнице. Уже привили 15 человек. Очаг заболевания отработан», — сообщила URA.RU Гехт.

По словам первого вице-губернатора, случай кори был выявлен у вахтерши учебного заведения. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

URA.RU связалось с пресс-службой ЮУрГУ. Там назвали вопросы корреспондента странными, и отказались что-либо комментировать.

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Часть студентов Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) перевели на дистант из-за случая кори. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Студенты проходят вакцинацию в первой городской больнице. Уже привили 15 человек. Очаг заболевания отработан», — сообщила URA.RU Гехт. По словам первого вице-губернатора, случай кори был выявлен у вахтерши учебного заведения. В настоящее время она находится под наблюдением врачей. URA.RU связалось с пресс-службой ЮУрГУ. Там назвали вопросы корреспондента странными, и отказались что-либо комментировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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