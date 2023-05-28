Студентов челябинского вуза перевели на дистант из-за кори

Часть студентов ЮУрГУ ушли на дистанционный режим обучения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Часть студентов Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) перевели на дистант из-за случая кори. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Студенты проходят вакцинацию в первой городской больнице. Уже привили 15 человек. Очаг заболевания отработан», — сообщила URA.RU Гехт.

По словам первого вице-губернатора, случай кори был выявлен у вахтерши учебного заведения. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

URA.RU связалось с пресс-службой ЮУрГУ. Там назвали вопросы корреспондента странными, и отказались что-либо комментировать.