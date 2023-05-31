Что делать, если оказался вблизи лесного пожара. Инфографика

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, пожар у озера глухое
При смоге от огня нужно промывать глаза, нос и горло солевым раствором и носить маску Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В России активизировались лесные пожары. Президент РФ Владимир Путин лично курирует вопрос борьбы со стихийным бедствием. В регионах в целях борьбы с пожарами увеличивают количество сотрудников и спецтехники. Врачи предупреждают россиян об опасности лесных пожаров, в частности смога, для россиян. URA.RU разъясняет, что делать, если оказался вблизи лесного пожара.

В чем опасность дыма от пожара

В Роспотребнадзоре отмечают, что взвешенные вещества, которые чаще всего обнаруживаются в воздухе при пожарах — это мелкие твердые частицы пыли. По ряду исследований, смог от пожара опаснее обычного практически в 10 раз.

При этом дым может распространяться на сотни километров, в зависимости от погоды. По словам кандидата медицинских наук Евгения Машковского, мельчайшие частиц, возникающие от пожара, способны проникать в легкие и кровеносную систему, повреждая клетки организма человека изнутри.

В свою очередь врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова подчеркнула, что наиболее опасен смог от пожара именно в солнечную погоду. Тогда концентрация вредных веществ наиболее высока, так как они под воздействием ультрафиолета становятся более токсичными.

По словам специалиста, длительное вдыхание человеком таких компонентов может привести к кашлю, болям в груди, головокружению, а также тошноте и рвоте. В худшем случае, отмечает врач, могут развиться онкологические заболевания.

Меры предосторожности при возникновении пожара

Санитарные врачи настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, которые смогут уберечь от появления в организме вредных веществ. В первую очередь они предлагают снизить время нахождения в зоне задымления. Помимо этого есть и другие способы обезопасить себя:

  • сократить попадание вредных веществ в организм можно с помощью медицинской маски или респиратора;
  • по возвращению домой с улицы, необходимо промыть нос горло и глаза;
  • промывать глаза, нос и горло рекомендуется солевым раствором;
  • во время обильного смога не рекомендуется носить линзы;
  • снизить количество вредных веществ, которые попадают в организм, поможет обильное питье;
  • вместо открытия окон рекомендуется использовать кондиционеры и увлажнители воздуха.

Что делать, если оказался в зоне лесного пожара

Если врачи дают советы о том, как обезопасить себя в пожароопасный сезон от попадания вредных веществ в организм, то МЧС рассказывает, как вести себя в случае, если оказался непосредственно в зоне лесного пожара. В ведомстве дали несколько советов, которые помогут спасти жизнь:

  • в первую очередь необходимо определить направление и скорость распространения огня;
  • выходить из зоны любого лесного пожара нужно в наветренную сторону
  • идти нужно вдоль распространения огня, не обгоняя его;
  • дышать нужно через мокрый платок или одежду;
  • идти стоит, пригибаясь к земле;
  • после выхода из зоны пожара нужно сообщить о пожаре по телефону 01 или 112.

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В России активизировались лесные пожары. Президент РФ Владимир Путин лично курирует вопрос борьбы со стихийным бедствием. В регионах в целях борьбы с пожарами увеличивают количество сотрудников и спецтехники. Врачи предупреждают россиян об опасности лесных пожаров, в частности смога, для россиян. URA.RU разъясняет, что делать, если оказался вблизи лесного пожара. В Роспотребнадзоре отмечают, что взвешенные вещества, которые чаще всего обнаруживаются в воздухе при пожарах — это мелкие твердые частицы пыли. По ряду исследований, смог от пожара опаснее обычного практически в 10 раз. При этом дым может распространяться на сотни километров, в зависимости от погоды. По словам кандидата медицинских наук Евгения Машковского, мельчайшие частиц, возникающие от пожара, способны проникать в легкие и кровеносную систему, повреждая клетки организма человека изнутри. В свою очередь врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова подчеркнула, что наиболее опасен смог от пожара именно в солнечную погоду. Тогда концентрация вредных веществ наиболее высока, так как они под воздействием ультрафиолета становятся более токсичными. Санитарные врачи настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, которые смогут уберечь от появления в организме вредных веществ. В первую очередь они предлагают снизить время нахождения в зоне задымления. Помимо этого есть и другие способы обезопасить себя: Если врачи дают советы о том, как обезопасить себя в пожароопасный сезон от попадания вредных веществ в организм, то МЧС рассказывает, как вести себя в случае, если оказался непосредственно в зоне лесного пожара. В ведомстве дали несколько советов, которые помогут спасти жизнь:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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