Что делать, если оказался вблизи лесного пожара. Инфографика

31 мая 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

При смоге от огня нужно промывать глаза, нос и горло солевым раствором и носить маску Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В России активизировались лесные пожары. Президент РФ Владимир Путин лично курирует вопрос борьбы со стихийным бедствием. В регионах в целях борьбы с пожарами увеличивают количество сотрудников и спецтехники. Врачи предупреждают россиян об опасности лесных пожаров, в частности смога, для россиян. URA.RU разъясняет, что делать, если оказался вблизи лесного пожара. В чем опасность дыма от пожара В Роспотребнадзоре отмечают, что взвешенные вещества, которые чаще всего обнаруживаются в воздухе при пожарах — это мелкие твердые частицы пыли. По ряду исследований, смог от пожара опаснее обычного практически в 10 раз. При этом дым может распространяться на сотни километров, в зависимости от погоды. По словам кандидата медицинских наук Евгения Машковского, мельчайшие частиц, возникающие от пожара, способны проникать в легкие и кровеносную систему, повреждая клетки организма человека изнутри. В свою очередь врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова подчеркнула, что наиболее опасен смог от пожара именно в солнечную погоду. Тогда концентрация вредных веществ наиболее высока, так как они под воздействием ультрафиолета становятся более токсичными. По словам специалиста, длительное вдыхание человеком таких компонентов может привести к кашлю, болям в груди, головокружению, а также тошноте и рвоте. В худшем случае, отмечает врач, могут развиться онкологические заболевания. Меры предосторожности при возникновении пожара Санитарные врачи настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, которые смогут уберечь от появления в организме вредных веществ. В первую очередь они предлагают снизить время нахождения в зоне задымления. Помимо этого есть и другие способы обезопасить себя: сократить попадание вредных веществ в организм можно с помощью медицинской маски или респиратора;

по возвращению домой с улицы, необходимо промыть нос горло и глаза;

промывать глаза, нос и горло рекомендуется солевым раствором;

рекомендуется во время обильного смога не рекомендуется носить линзы;

снизить количество вредных веществ, которые попадают в организм, поможет обильное питье;

вместо открытия окон рекомендуется использовать кондиционеры и увлажнители воздуха. Что делать, если оказался в зоне лесного пожара Если врачи дают советы о том, как обезопасить себя в пожароопасный сезон от попадания вредных веществ в организм, то МЧС рассказывает, как вести себя в случае, если оказался непосредственно в зоне лесного пожара. В ведомстве дали несколько советов, которые помогут спасти жизнь: в первую очередь необходимо определить направление и скорость распространения огня;

распространения огня; выходить из зоны любого лесного пожара нужно в наветренную сторону

идти нужно вдоль распространения огня, не обгоняя его;

дышать нужно через мокрый платок или одежду;

идти стоит, пригибаясь к земле;

после выхода из зоны пожара нужно сообщить о пожаре по телефону 01 или 112. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России активизировались лесные пожары. Президент РФ Владимир Путин лично курирует вопрос борьбы со стихийным бедствием. В регионах в целях борьбы с пожарами увеличивают количество сотрудников и спецтехники. Врачи предупреждают россиян об опасности лесных пожаров, в частности смога, для россиян. URA.RU разъясняет, что делать, если оказался вблизи лесного пожара. В Роспотребнадзоре отмечают, что взвешенные вещества, которые чаще всего обнаруживаются в воздухе при пожарах — это мелкие твердые частицы пыли. По ряду исследований, смог от пожара опаснее обычного практически в 10 раз. При этом дым может распространяться на сотни километров, в зависимости от погоды. По словам кандидата медицинских наук Евгения Машковского, мельчайшие частиц, возникающие от пожара, способны проникать в легкие и кровеносную систему, повреждая клетки организма человека изнутри. В свою очередь врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова подчеркнула, что наиболее опасен смог от пожара именно в солнечную погоду. Тогда концентрация вредных веществ наиболее высока, так как они под воздействием ультрафиолета становятся более токсичными. Санитарные врачи настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, которые смогут уберечь от появления в организме вредных веществ. В первую очередь они предлагают снизить время нахождения в зоне задымления. Помимо этого есть и другие способы обезопасить себя: Если врачи дают советы о том, как обезопасить себя в пожароопасный сезон от попадания вредных веществ в организм, то МЧС рассказывает, как вести себя в случае, если оказался непосредственно в зоне лесного пожара. В ведомстве дали несколько советов, которые помогут спасти жизнь: