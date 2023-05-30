30 мая 2023

Пять лесных пожаров ликвидировали за сутки в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, деревья, лес, задымление, лесной пожар
Отсутствие дождей и аномальная жара провоцируют возникновение новых пожаров в Челябинской области Фото:

В Челябинской области за минувшие сутки потушили пять лесных пожаров. Об этом сообщили URA.RU 31 мая в Главном управлении лесами правительства региона.

«Возгорания произошли на территории Каштакского бора (0,3 гектара), а также Кунашакского (24 гектара), Кыштымского (0,06 гектара), Чебаркульского (0,02 гектара), Миасского (3 гектара) лесничеств. Общая площадь охваченных огнем территорий составила 26,38 гектара», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Уже 31 мая в Красноармейском районе удалось локализовать еще одно возгорание площадью 0,4 гектара. Последние две недели в Челябинской область сохраняется аномально жаркая — до 39 градусов — погода. Сильный ветер и отсутствие дождей провоцируют появление и распространение новых очагов возгорания. По данным регионального ЦГМС, с 31 мая по 2 июня в отдельных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

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В Челябинской области за минувшие сутки потушили пять лесных пожаров. Об этом сообщили URA.RU 31 мая в Главном управлении лесами правительства региона. «Возгорания произошли на территории Каштакского бора (0,3 гектара), а также Кунашакского (24 гектара), Кыштымского (0,06 гектара), Чебаркульского (0,02 гектара), Миасского (3 гектара) лесничеств. Общая площадь охваченных огнем территорий составила 26,38 гектара», — пояснили в пресс-службе ведомства. Уже 31 мая в Красноармейском районе удалось локализовать еще одно возгорание площадью 0,4 гектара. Последние две недели в Челябинской область сохраняется аномально жаркая — до 39 градусов — погода. Сильный ветер и отсутствие дождей провоцируют появление и распространение новых очагов возгорания. По данным регионального ЦГМС, с 31 мая по 2 июня в отдельных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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