Пять лесных пожаров ликвидировали за сутки в Челябинской области

В Челябинской области за минувшие сутки потушили пять лесных пожаров. Об этом сообщили URA.RU 31 мая в Главном управлении лесами правительства региона.
«Возгорания произошли на территории Каштакского бора (0,3 гектара), а также Кунашакского (24 гектара), Кыштымского (0,06 гектара), Чебаркульского (0,02 гектара), Миасского (3 гектара) лесничеств. Общая площадь охваченных огнем территорий составила 26,38 гектара», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Уже 31 мая в Красноармейском районе удалось локализовать еще одно возгорание площадью 0,4 гектара. Последние две недели в Челябинской область сохраняется аномально жаркая — до 39 градусов — погода. Сильный ветер и отсутствие дождей провоцируют появление и распространение новых очагов возгорания. По данным регионального ЦГМС, с 31 мая по 2 июня в отдельных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).
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