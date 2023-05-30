Земля под строительство находится в Калининском районе рядом с новым ЖК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На северо-западе в Калининском районе Челябинска построят двухэтажный торговый комплекс. Площадь застройки здания составит 570 квадратных метров. Информация об утверждении документации по планировке территории размещена на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории в Калининском районе города Челябинска в квартале, ограниченном улицами Работниц, Каслинской, Братьев Кашириных и Свердловским проспектом. Застройка дополняется новым объектом торгового назначения — „Магазин“. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в документации.

Территория под строительство двухэтажного торгового центра расположена в Калининском районе Челябинска рядом с новым микрорайоном c многоквартирными домами и объектами социального назначения. В пояснительной записке говорится о том, что общая площадь будущего торгового объекта, в том числе и по функциональному использованию, составит 450 квадратных метров. Коэффициент застройки — 0,4 процента, что соответствует минимально допустимому значению. На участке уже разрешено строить магазины и торговые комплексы.

Ранее в ходе публичных слушаний в Доме архитектора, которые прошли 23 марта 2023, жители близлежащих домов по улице Братьев Кашириных не одобрили появление еще одного торгового комплекса на северо-западе. Они напомнили о том, что ранее на территории планировалось возведение пятиэтажного многоквартирного дома.

Общая площадь двухэтажного торгового комплекса, в том числе и по функциональному использованию, составит 450 квадратных метров Скрин: администрация г. Челябинска