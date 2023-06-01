В Соликамске чемпион по единоборствам осужден за сбыт наркотиков

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Судебное заседание по уголовному делу Рыжука. Курган
Спортсмена-разрядника приговорили к 12 годам колонии Фото:

В городе Соликамск Пермского края за сбыт наркотиков осужден спортсмен-разрядник. Мужчина закупал запрещенные вещества в интернет-магазине, фасовал их, а затем распространял в городе, сообщается на сайте прокуратуры Прикамья.

«Обвиняемый, являясь действующим спортсменом-разрядником и многократным чемпионом соревнований по единоборствам, занимался незаконным распространением наркотических средств. От куратора мужчина получал координаты места нахождения оптовой партии наркотиков, забирал ее, фасовал на более мелкие и раскладывал тайники-закладки», — информирует пресс-служба надзорного ведомства.

В октябре 2022 года спортсмен был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили более одного килограмма запрещенных веществ, которые он приготовил к сбыту и для личного употребления. В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям 30, 228, 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт в особо крупном размере, незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Суд признал вину обвиняемого и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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В городе Соликамск Пермского края за сбыт наркотиков осужден спортсмен-разрядник. Мужчина закупал запрещенные вещества в интернет-магазине, фасовал их, а затем распространял в городе, сообщается на сайте прокуратуры Прикамья. «Обвиняемый, являясь действующим спортсменом-разрядником и многократным чемпионом соревнований по единоборствам, занимался незаконным распространением наркотических средств. От куратора мужчина получал координаты места нахождения оптовой партии наркотиков, забирал ее, фасовал на более мелкие и раскладывал тайники-закладки», — информирует пресс-служба надзорного ведомства. В октябре 2022 года спортсмен был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружили более одного килограмма запрещенных веществ, которые он приготовил к сбыту и для личного употребления. В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям 30, 228, 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт в особо крупном размере, незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Суд признал вину обвиняемого и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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