В России призвали создать мобильное приложение для отслеживания дронов ВСУ

02 июня 2023 в 05:21 Размер текста - 17 +

Мобильное приложение для слежки за дронами ВСУ запустят в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России предложили создать мобильное приложение, с помощью которого жители страны смогут отслеживать украинские дроны. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. «Должно быть создано мобильное приложение для россиян. Приложение — ровно одна кнопка с сообщением „Надо мной пролетел дрон“. При нажатии кнопки приложение будет передавать координаты места, где пролетает дрон, в центр реагирования», — цитирует ТАСС слова Кузякина. По словам эксперта западное направление России достаточно густо заселено, пролететь незаметно будет невозможно. Таким образом, как утверждает Кузякин, по совокупности срабатываний можно определить направление, скорость и численность дронов противника, прорвавшихся через границу. Распространять приложение эксперт предложил через российские маркетплейсы. Ранее URA.RU сообщало, что в России создают новую 300-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности. Об этом сообщил информированный источник.

В России предложили создать мобильное приложение, с помощью которого жители страны смогут отслеживать украинские дроны. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. «Должно быть создано мобильное приложение для россиян. Приложение — ровно одна кнопка с сообщением „Надо мной пролетел дрон“. При нажатии кнопки приложение будет передавать координаты места, где пролетает дрон, в центр реагирования», — цитирует ТАСС слова Кузякина. По словам эксперта западное направление России достаточно густо заселено, пролететь незаметно будет невозможно. Таким образом, как утверждает Кузякин, по совокупности срабатываний можно определить направление, скорость и численность дронов противника, прорвавшихся через границу. Распространять приложение эксперт предложил через российские маркетплейсы. Ранее URA.RU сообщало, что в России создают новую 300-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности. Об этом сообщил информированный источник.