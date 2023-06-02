В России призвали создать мобильное приложение для отслеживания дронов ВСУ

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Горячев Евгений, компания Дельта системы безопасности, интервью. Челябинск, мобильная тревожная кнопка, мобильное приложение для управления охраной
Мобильное приложение для слежки за дронами ВСУ запустят в России Фото:

В России предложили создать мобильное приложение, с помощью которого жители страны смогут отслеживать украинские дроны. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

«Должно быть создано мобильное приложение для россиян. Приложение — ровно одна кнопка с сообщением „Надо мной пролетел дрон“. При нажатии кнопки приложение будет передавать координаты места, где пролетает дрон, в центр реагирования», — цитирует ТАСС слова Кузякина.

По словам эксперта западное направление России достаточно густо заселено, пролететь незаметно будет невозможно. Таким образом, как утверждает Кузякин, по совокупности срабатываний можно определить направление, скорость и численность дронов противника, прорвавшихся через границу. Распространять приложение эксперт предложил через российские маркетплейсы.

Ранее URA.RU сообщало, что в России создают новую 300-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности. Об этом сообщил информированный источник.

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В России предложили создать мобильное приложение, с помощью которого жители страны смогут отслеживать украинские дроны. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. «Должно быть создано мобильное приложение для россиян. Приложение — ровно одна кнопка с сообщением „Надо мной пролетел дрон“. При нажатии кнопки приложение будет передавать координаты места, где пролетает дрон, в центр реагирования», — цитирует ТАСС слова Кузякина. По словам эксперта западное направление России достаточно густо заселено, пролететь незаметно будет невозможно. Таким образом, как утверждает Кузякин, по совокупности срабатываний можно определить направление, скорость и численность дронов противника, прорвавшихся через границу. Распространять приложение эксперт предложил через российские маркетплейсы. Ранее URA.RU сообщало, что в России создают новую 300-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности. Об этом сообщил информированный источник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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