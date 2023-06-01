В Сургутском районе ХМАО увековечили память героя СВО

В югорском поселке Солнечном установили мемориальную доску героя СВО Саймана Исрафаилова

02 июня 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Мемориальную доску установили на фасаде дома, где жил погибший в СВО Сайман Исрафаилов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В поселке Солнечном Сургутского района ХМАО установили мемориальную доску в честь героя СВО Саймана Исрафилова. Об этом сообщает в социальных сетях «Вестник Сургутского района». «Памятную доску с портретом героя СВО Саймана Исрафаилова разместили на стене дома, где он жил. Сайман Исрафилов погиб в январе 2023 года при освобождении ЛНР. За мужество, отвагу и самоотверженность командира мотострелкового взвода посмертно наградили орденом Мужества», — говорится в сообщении. Исрафаилов отправился в зону СВО в сентябре 2022 года после обучения в Московском высшем общевойсковом командном училище. Задачи спецоперации он исполнял в качестве командира мотострелкового взвода. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Ранее агентство рассказало еще об одном жителе Сургута, чью память увековечили на родине.

В поселке Солнечном Сургутского района ХМАО установили мемориальную доску в честь героя СВО Саймана Исрафилова. Об этом сообщает в социальных сетях «Вестник Сургутского района». «Памятную доску с портретом героя СВО Саймана Исрафаилова разместили на стене дома, где он жил. Сайман Исрафилов погиб в январе 2023 года при освобождении ЛНР. За мужество, отвагу и самоотверженность командира мотострелкового взвода посмертно наградили орденом Мужества», — говорится в сообщении. Исрафаилов отправился в зону СВО в сентябре 2022 года после обучения в Московском высшем общевойсковом командном училище. Задачи спецоперации он исполнял в качестве командира мотострелкового взвода. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Ранее агентство рассказало еще об одном жителе Сургута, чью память увековечили на родине.