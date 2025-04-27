Мэр из ХМАО раскритиковал коммунальщиков за сбои в уборке снега

Мэр Югорска Алексей Харлов провел закрытое совещание, на котором резко раскритиковал руководство МУП «Югорскэнергогаз» за плохое качество вывоза снега. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Андрей Александрович [Агафонов], своих субподрядчиков вы выбирали сами. Меня и жителей интересует результат, а не ваши отговорки. Вы генеральный подрядчик города и спрос с вас будет соответствующий. Требую проанализировать ошибки и повысить качество работ», — заявил Харлов, обращаясь к директору предприятия Андрею Агафонову. В пресс-службу администрации был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
По данным администрации, за зиму с улиц города вывезли 319 тысяч кубометров снега — на 30 тысяч больше, чем годом ранее. При этом техника работала в две смены, начиная с 5 утра. Несмотря на это, ГИБДД оштрафовала коммунальщиков на 750 тысяч рублей за нарушения в содержании дорог. Данная сумма в свою очередь будет взыскиваться с нерадивых субподрядчиков.
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