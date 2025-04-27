27 апреля 2025

Мэр из ХМАО раскритиковал коммунальщиков за сбои в уборке снега

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэр Югорска Харлов раскритиковал коммунальщиков за плохое качество уборки
Мэр Югорска Харлов раскритиковал коммунальщиков за плохое качество уборки Фото:

Мэр Югорска Алексей Харлов провел закрытое совещание, на котором резко раскритиковал руководство МУП «Югорскэнергогаз» за плохое качество вывоза снега. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Андрей Александрович [Агафонов], своих субподрядчиков вы выбирали сами. Меня и жителей интересует результат, а не ваши отговорки. Вы генеральный подрядчик города и спрос с вас будет соответствующий. Требую проанализировать ошибки и повысить качество работ», — заявил Харлов, обращаясь к директору предприятия Андрею Агафонову. В пресс-службу администрации был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

По данным администрации, за зиму с улиц города вывезли 319 тысяч кубометров снега — на 30 тысяч больше, чем годом ранее. При этом техника работала в две смены, начиная с 5 утра. Несмотря на это, ГИБДД оштрафовала коммунальщиков на 750 тысяч рублей за нарушения в содержании дорог. Данная сумма в свою очередь будет взыскиваться с нерадивых субподрядчиков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Югорска Алексей Харлов провел закрытое совещание, на котором резко раскритиковал руководство МУП «Югорскэнергогаз» за плохое качество вывоза снега. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Андрей Александрович [Агафонов], своих субподрядчиков вы выбирали сами. Меня и жителей интересует результат, а не ваши отговорки. Вы генеральный подрядчик города и спрос с вас будет соответствующий. Требую проанализировать ошибки и повысить качество работ», — заявил Харлов, обращаясь к директору предприятия Андрею Агафонову. В пресс-службу администрации был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. По данным администрации, за зиму с улиц города вывезли 319 тысяч кубометров снега — на 30 тысяч больше, чем годом ранее. При этом техника работала в две смены, начиная с 5 утра. Несмотря на это, ГИБДД оштрафовала коммунальщиков на 750 тысяч рублей за нарушения в содержании дорог. Данная сумма в свою очередь будет взыскиваться с нерадивых субподрядчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...