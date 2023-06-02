Свердловский депутат-единоросс уходит из заксобрания

Депутат Коробейников сложит полномочия в заксобрании Свердловской области

Осенью Алексей Коробейников планирует вернуться в парламент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Алексей Коробейников 6 июня сложит полномочия по собственному желанию. Этот вопрос внесен в проект повестки ближайшего заседания парламента, копия документа есть в распоряжении URA.RU. Осенью Коробейников намерен вернуться в заксо.

Единоросс уже написал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. 5 июня просьбу рассмотрит специальная мандатная комиссия, а на следующий день, 6 июня, вопрос вынесут на общее голосование заксобрания. Оперативно связаться с самим депутатом URA.RU не удалось.

Сложение полномочий для Коробейникова — техническая процедура. В сентябре ему предстоит участвовать в довыборах в заксо по Ирбитскому округу. В случае победы Коробейников, много лет бывший депутатом-списочником, вернется в парламент депутатом-одномандатником. Кандидатуру единоросса поддержал лично губернатор Евгений Куйвашев.

Депутатское кресло в заксо вакантно с прошлой осени, когда многолетний представитель Ирбитского округа Виктор Шептий перешел в Совет Федерации. Сменщика искали несколько месяцев, в результате выдвинуть было решено депутата-списочника Коробейникова. Он с 2011 года работает в парламенте и прежде избирался в Богдановичском округе. В случае его перехода в Ирбит Богдановичский округ окончательно станет вотчиной спикера заксо Людмилы Бабушкиной. Довыборы пройдут 10 сентября.