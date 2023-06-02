Свердловский депутат-единоросс уходит из заксобрания

Депутат Коробейников сложит полномочия в заксобрании Свердловской области
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Алексей Коробейников подает документы для участия в праймериз на выборы по Ирбитскому округу. Екатеринбург , коробейников алексей
Осенью Алексей Коробейников планирует вернуться в парламент Фото:

Депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Алексей Коробейников 6 июня сложит полномочия по собственному желанию. Этот вопрос внесен в проект повестки ближайшего заседания парламента, копия документа есть в распоряжении URA.RU. Осенью Коробейников намерен вернуться в заксо.

Единоросс уже написал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. 5 июня просьбу рассмотрит специальная мандатная комиссия, а на следующий день, 6 июня, вопрос вынесут на общее голосование заксобрания. Оперативно связаться с самим депутатом URA.RU не удалось.

Сложение полномочий для Коробейникова — техническая процедура. В сентябре ему предстоит участвовать в довыборах в заксо по Ирбитскому округу. В случае победы Коробейников, много лет бывший депутатом-списочником, вернется в парламент депутатом-одномандатником. Кандидатуру единоросса поддержал лично губернатор Евгений Куйвашев.

Депутатское кресло в заксо вакантно с прошлой осени, когда многолетний представитель Ирбитского округа Виктор Шептий перешел в Совет Федерации. Сменщика искали несколько месяцев, в результате выдвинуть было решено депутата-списочника Коробейникова. Он с 2011 года работает в парламенте и прежде избирался в Богдановичском округе. В случае его перехода в Ирбит Богдановичский округ окончательно станет вотчиной спикера заксо Людмилы Бабушкиной. Довыборы пройдут 10 сентября.

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Депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Алексей Коробейников 6 июня сложит полномочия по собственному желанию. Этот вопрос внесен в проект повестки ближайшего заседания парламента, копия документа есть в распоряжении URA.RU. Осенью Коробейников намерен вернуться в заксо. Единоросс уже написал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. 5 июня просьбу рассмотрит специальная мандатная комиссия, а на следующий день, 6 июня, вопрос вынесут на общее голосование заксобрания. Оперативно связаться с самим депутатом URA.RU не удалось. Сложение полномочий для Коробейникова — техническая процедура. В сентябре ему предстоит участвовать в довыборах в заксо по Ирбитскому округу. В случае победы Коробейников, много лет бывший депутатом-списочником, вернется в парламент депутатом-одномандатником. Кандидатуру единоросса поддержал лично губернатор Евгений Куйвашев. Депутатское кресло в заксо вакантно с прошлой осени, когда многолетний представитель Ирбитского округа Виктор Шептий перешел в Совет Федерации. Сменщика искали несколько месяцев, в результате выдвинуть было решено депутата-списочника Коробейникова. Он с 2011 года работает в парламенте и прежде избирался в Богдановичском округе. В случае его перехода в Ирбит Богдановичский округ окончательно станет вотчиной спикера заксо Людмилы Бабушкиной. Довыборы пройдут 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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