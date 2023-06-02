Депутат из ЯНАО рассказала о реализации федерального проекта для пенсионеров

Председатель городской думы Ноябрьска (ЯНАО) Ирина Ращупкина рассказала о начале обучения для пенсионеров в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Об этом депутат сообщила в социальных сетях.
«Федеральный партийный проект „Старшее поколение“ запустил цикл просветительских лекций, в которых рассматриваются самые актуальные вопросы для людей старшего возраста. Слушатели получат полезную информацию для садоводов, разберутся в вопросах ЖКХ, банковских услуг и пенсионного обеспечения, а также познакомятся с основными принципами сохранения своего здоровья и активного долголетия», — сообщила в своем официальном telegram — канале Ращупкина.
Уточняется что, обучение проходит бесплатно. На сайте высшей партийной школы уже опубликованы первые две лекции.
Ранее сообщалось, что в России запустят проект «Старшее поколение». Он нацелен на повышение финансовой грамотности пенсионеров.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.