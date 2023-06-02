Депутат из ЯНАО рассказала о реализации федерального проекта для пенсионеров

Ирина Ращупкина: проект «Старшее поколение» запустил цикл лекций для пенсионеров

03 июня 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

На сайте высшей партийной школы уже опубликованы первые две лекции Фото: Денис Моргунов © URA.RU Председатель городской думы Ноябрьска (ЯНАО) Ирина Ращупкина рассказала о начале обучения для пенсионеров в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Об этом депутат сообщила в социальных сетях. «Федеральный партийный проект „Старшее поколение“ запустил цикл просветительских лекций, в которых рассматриваются самые актуальные вопросы для людей старшего возраста. Слушатели получат полезную информацию для садоводов, разберутся в вопросах ЖКХ, банковских услуг и пенсионного обеспечения, а также познакомятся с основными принципами сохранения своего здоровья и активного долголетия», — сообщила в своем официальном telegram — канале Ращупкина. Уточняется что, обучение проходит бесплатно. На сайте высшей партийной школы уже опубликованы первые две лекции. Ранее сообщалось, что в России запустят проект «Старшее поколение». Он нацелен на повышение финансовой грамотности пенсионеров.

Председатель городской думы Ноябрьска (ЯНАО) Ирина Ращупкина рассказала о начале обучения для пенсионеров в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Об этом депутат сообщила в социальных сетях. «Федеральный партийный проект „Старшее поколение“ запустил цикл просветительских лекций, в которых рассматриваются самые актуальные вопросы для людей старшего возраста. Слушатели получат полезную информацию для садоводов, разберутся в вопросах ЖКХ, банковских услуг и пенсионного обеспечения, а также познакомятся с основными принципами сохранения своего здоровья и активного долголетия», — сообщила в своем официальном telegram — канале Ращупкина. Уточняется что, обучение проходит бесплатно. На сайте высшей партийной школы уже опубликованы первые две лекции. Ранее сообщалось, что в России запустят проект «Старшее поколение». Он нацелен на повышение финансовой грамотности пенсионеров.