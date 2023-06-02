02 июня 2023
01 июня 2023

Депутат из ЯНАО рассказала о реализации федерального проекта для пенсионеров

Ирина Ращупкина: проект «Старшее поколение» запустил цикл лекций для пенсионеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливый день. Тюмень, пешеходный переход, прохожие, пешеходы, пенсия, пенсионеры
На сайте высшей партийной школы уже опубликованы первые две лекции Фото:

Председатель городской думы Ноябрьска (ЯНАО) Ирина Ращупкина рассказала о начале обучения для пенсионеров в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Об этом депутат сообщила в социальных сетях.

«Федеральный партийный проект „Старшее поколение“ запустил цикл просветительских лекций, в которых рассматриваются самые актуальные вопросы для людей старшего возраста. Слушатели получат полезную информацию для садоводов, разберутся в вопросах ЖКХ, банковских услуг и пенсионного обеспечения, а также познакомятся с основными принципами сохранения своего здоровья и активного долголетия», — сообщила в своем официальном telegram — канале Ращупкина.

Уточняется что, обучение проходит бесплатно. На сайте высшей партийной школы уже опубликованы первые две лекции.

Ранее сообщалось, что в России запустят проект «Старшее поколение». Он нацелен на повышение финансовой грамотности пенсионеров.

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Председатель городской думы Ноябрьска (ЯНАО) Ирина Ращупкина рассказала о начале обучения для пенсионеров в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Об этом депутат сообщила в социальных сетях. «Федеральный партийный проект „Старшее поколение“ запустил цикл просветительских лекций, в которых рассматриваются самые актуальные вопросы для людей старшего возраста. Слушатели получат полезную информацию для садоводов, разберутся в вопросах ЖКХ, банковских услуг и пенсионного обеспечения, а также познакомятся с основными принципами сохранения своего здоровья и активного долголетия», — сообщила в своем официальном telegram — канале Ращупкина. Уточняется что, обучение проходит бесплатно. На сайте высшей партийной школы уже опубликованы первые две лекции. Ранее сообщалось, что в России запустят проект «Старшее поколение». Он нацелен на повышение финансовой грамотности пенсионеров.
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