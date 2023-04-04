Депутаты научат пенсионеров экономить на тарифах ЖКХ

04 апреля 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Старшее поколение сможет пройти курсы по повышению финансовой грамотности, заявила Екатерина Стенякина Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России запустят проект «Старшее поколение», который повысит финансовую грамотность среди пенсионеров. В курсы войдет обучение по экономии на тарифах ЖКХ. Об этом рассказала депутат Госудумы Екатерина Стенякина. «Очень многие пенсионеры получают выплаты на карточку, они вынуждены далеко идти, чтобы снять деньги. Мы просто хотим научить их делать покупки, не выходя из дома», — заявила Стенякина в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», комментируя создание «Старшего поколения». Она отметила, что граждане смогут получить доступ к обучению об операциях в интернет-банках, о способах сократить плату по тарифам ЖКХ. Также старшее поколение сможет пройти обучение о благоустройстве садов и огородов. Стенякина заявила, что занятия следует сделать очными. По ее словам, на занятиях представители старшего поколения научаться пользоваться интернетом, без которого они не смогут посмотреть онлайн курс дома. Однако Стенякина отметила, что часть пожилых людей не может посетить курсы из-за ряда причин. На данном этапе следует найти решение проблемы, заключила она.

В России запустят проект «Старшее поколение», который повысит финансовую грамотность среди пенсионеров. В курсы войдет обучение по экономии на тарифах ЖКХ. Об этом рассказала депутат Госудумы Екатерина Стенякина. «Очень многие пенсионеры получают выплаты на карточку, они вынуждены далеко идти, чтобы снять деньги. Мы просто хотим научить их делать покупки, не выходя из дома», — заявила Стенякина в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», комментируя создание «Старшего поколения». Она отметила, что граждане смогут получить доступ к обучению об операциях в интернет-банках, о способах сократить плату по тарифам ЖКХ. Также старшее поколение сможет пройти обучение о благоустройстве садов и огородов. Стенякина заявила, что занятия следует сделать очными. По ее словам, на занятиях представители старшего поколения научаться пользоваться интернетом, без которого они не смогут посмотреть онлайн курс дома. Однако Стенякина отметила, что часть пожилых людей не может посетить курсы из-за ряда причин. На данном этапе следует найти решение проблемы, заключила она.