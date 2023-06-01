Депутат ГД Выборный: МЧС и ЧОП разрешат сбивать беспилотники

МЧС и ЧОП смогут сбивать беспилотники, сообщил Анатолий Выборный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдуму внесли законопроект, по которому МЧС, ЧОП и подразделениям транспортной безопасности будет разрешено сбивать беспилотники. Уточняется, что предложение поступило после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Мы хотим наделить полномочиями фактически всех, кто занимается нашей защитой: и кто в погонах, и кто непосредственно отвечает за вопросы безопасности. Например, подразделения транспортной безопасности МЧС, ЧОПы», — рассказал Выборный «Известиям».

Уточняется, что поправка будет добавлена к уже существующему законопроекту о противодействии перемещению беспилотников силовыми ведомствами. Он прошел первое чтение. По словам Выборного, подобная инициатива позволит расширить возможности противодействия атакам ВСУ. Предполагается, что силовым структурам будет выдана «антидронная техника». Депутат отметил, что поправки выдвинуты после атак беспилотников на Москву.

Беспилотники ВСУ атаковали Москву 30 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, что система ПВО столицы сработала удовлетворительно, пишет «Национальная служба новостей». После глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести в РФ военное положение, передает телеканал 360.