Аксенов: шесть беспилотников пытались атаковать Крым ночью

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Интенсив по квадрокоптерам в Университетском. Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, коптер, беспилотный летательный аппарат, mavic3 cine
Все беспилотники были сбиты, отметил Сергей Аксенов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В разных регионах Республики Крым ночью было сбито шесть беспилотников. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал. Беспилотники пытались атаковать Крым ночью, отметил Аксенов.

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В разных регионах Республики Крым ночью было сбито шесть беспилотников. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал. Беспилотники пытались атаковать Крым ночью, отметил Аксенов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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