Аксенов: шесть беспилотников пытались атаковать Крым ночью

Все беспилотники были сбиты, отметил Сергей Аксенов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В разных регионах Республики Крым ночью было сбито шесть беспилотников. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА», — написал Аксенов в своем
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