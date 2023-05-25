Аксенов: шесть беспилотников пытались атаковать Крым ночью

25 мая 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Все беспилотники были сбиты, отметил Сергей Аксенов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В разных регионах Республики Крым ночью было сбито шесть беспилотников. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА», — написал Аксенов в своем telegram-канале . Он отметил, что никто не пострадал. Беспилотники пытались атаковать Крым ночью, отметил Аксенов.

В разных регионах Республики Крым ночью было сбито шесть беспилотников. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он отметил, что никто не пострадал. Беспилотники пытались атаковать Крым ночью, отметил Аксенов.