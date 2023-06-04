Жители Тюменской области делятся фотографиями и видео красной луны
Жители Тобольска (Тюменская область) делятся видео и фото красной луны. Свои материалы они публикуют в социальных сетях.
«Луна сегодня над городом», — подписал видео автор Алексей Никуленко. Пост опубликован в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в соцсети «ВКонтакте».
Горожане выразили восхищение в комментариях к посту. Некоторые пользователи поделились своими снимками.
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