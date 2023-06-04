04 июня 2023
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Жители Тюменской области запечатлели красную луну. Фото, видео

Жители Тобольска опубликовали в социальных сетях фото и видео красной луны
© Служба новостей «URA.RU»
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Супер (роковое) полнолуние. Пермь, полнолуние, супер полнолуние, роковае полнолуние, полная луна, лунная ночь, 14 июля 2022, вид ночного города
Жители Тюменской области делятся фотографиями и видео красной луны Фото:

Жители Тобольска (Тюменская область) делятся видео и фото красной луны. Свои материалы они публикуют в социальных сетях.

«Луна сегодня над городом», — подписал видео автор Алексей Никуленко. Пост опубликован в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в соцсети «ВКонтакте».

Горожане выразили восхищение в комментариях к посту. Некоторые пользователи поделились своими снимками.

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Жители Тобольска (Тюменская область) делятся видео и фото красной луны. Свои материалы они публикуют в социальных сетях. «Луна сегодня над городом», — подписал видео автор Алексей Никуленко. Пост опубликован в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» в соцсети «ВКонтакте». Горожане выразили восхищение в комментариях к посту. Некоторые пользователи поделились своими снимками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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