Челябинцы пытались доставить в колонию наркотики

Челябинцы пытались перекинуть наркотики через забор колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое жителей Челябинска пытались доставить в исправительную колонию наркотические вещества. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, для этого они приобрели арбалет.

«Вблизи исправительной колонии полицейские задержали ранее судимого 32-летнего мужчину и 23-летнюю девушку. Для переброса наркотических средств на территорию закрытого учреждения задержанные намеревались использовать специально приобретенный арбалет», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного главка.

Полицейские совместно с сотрудниками ГУФСИН пресекли факт заброски наркотиков. Курьеры задержаны. Они пытались перебросить в колонию около 1,5 граммов мефедрона. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.