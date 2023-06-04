04 июня 2023

Челябинцы пытались доставить в колонию наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы пытались перекинуть наркотики через забор колонии Фото:

Двое жителей Челябинска пытались доставить в исправительную колонию наркотические вещества. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, для этого они приобрели арбалет.

«Вблизи исправительной колонии полицейские задержали ранее судимого 32-летнего мужчину и 23-летнюю девушку. Для переброса наркотических средств на территорию закрытого учреждения задержанные намеревались использовать специально приобретенный арбалет», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного главка.

Полицейские совместно с сотрудниками ГУФСИН пресекли факт заброски наркотиков. Курьеры задержаны. Они пытались перебросить в колонию около 1,5 граммов мефедрона. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Двое жителей Челябинска пытались доставить в исправительную колонию наркотические вещества. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, для этого они приобрели арбалет. «Вблизи исправительной колонии полицейские задержали ранее судимого 32-летнего мужчину и 23-летнюю девушку. Для переброса наркотических средств на территорию закрытого учреждения задержанные намеревались использовать специально приобретенный арбалет», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного главка. Полицейские совместно с сотрудниками ГУФСИН пресекли факт заброски наркотиков. Курьеры задержаны. Они пытались перебросить в колонию около 1,5 граммов мефедрона. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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