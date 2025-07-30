Второе уголовное дело закончилось для главы ЖКХ Троицка Могильникова штрафом

Второе уголовное дело (теперь по факту халатности — прим. URA.RU) закончилось для начальника ЖКХ Троицка (Челябинская область) Андрея Могильникова штрафом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд признал Могильникова виновным по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Приговор стал для Могильникова вторым. В первый раз его судили по обвинениям в превышении полномочий и служебном подлоге. Следствие считало, что чиновник, исполняя обязанности вице-мэра Троицка, подписал документы о вводе в эксплуатацию здания, построенного с нарушениями.
В суде первой инстанции удалось доказать виновность Могильникова. Ему назначили два с половиной года условно. В апелляции же полностью изменили приговор и оправдали мужчину. Кассация не согласилась с подобными выводами. В итоге со второго раза Челябинский облсуд утвердил обвинительный приговор, убрав из него обвинения в превышении полномочий и снизив условный срок до полутора лет.
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