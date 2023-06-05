Челябинский губернатор дал спецопоручение из-за массового отравления сидром

Магазины Челябинской области проверят на предмет торговли смертоносным «Мистером Сидром»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, текслер алексей
Алексей Текслер приказал немедленно проверить магазины на наличие смертельного напитка Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление сидром в регионах России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить магазины, где могут продавать продукцию «Мистер Сидр», от которой погибли 16 человек в нескольких регионах РФ. Об этом 5 июня сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор поручил оперативно проверить торговые предприятия региона, в которых может реализовываться продукция „Мистер Сидр“. Минсельхозу Челябинской области дана задача совместно с надзорными органами выявить точки реализации сидра „Мистер Сидр“ в Челябинской области и снять его с продажи», — пояснили в пресс-службе.

Также там добавили, что соответствующее предупреждение направлено в торговые сети региона. Жертвой «Мистера Сидра», по последним данным, стали уже 16 человек. Десятки пострадавших попали в больницы.

Предварительно, очередная партия продукции, поставляемой в различные субъекты России, содержала опасные компоненты. Следственный комитет задержал подозреваемого в массовом отравлении сидром в Димитровграде Ульяновской области. Перемещение производимой его компанией «Анди» продукции заблокировано.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить магазины, где могут продавать продукцию «Мистер Сидр», от которой погибли 16 человек в нескольких регионах РФ. Об этом 5 июня сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Губернатор поручил оперативно проверить торговые предприятия региона, в которых может реализовываться продукция „Мистер Сидр“. Минсельхозу Челябинской области дана задача совместно с надзорными органами выявить точки реализации сидра „Мистер Сидр“ в Челябинской области и снять его с продажи», — пояснили в пресс-службе. Также там добавили, что соответствующее предупреждение направлено в торговые сети региона. Жертвой «Мистера Сидра», по последним данным, стали уже 16 человек. Десятки пострадавших попали в больницы. Предварительно, очередная партия продукции, поставляемой в различные субъекты России, содержала опасные компоненты. Следственный комитет задержал подозреваемого в массовом отравлении сидром в Димитровграде Ульяновской области. Перемещение производимой его компанией «Анди» продукции заблокировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...