Челябинский губернатор дал спецопоручение из-за массового отравления сидром

Магазины Челябинской области проверят на предмет торговли смертоносным «Мистером Сидром»

Алексей Текслер приказал немедленно проверить магазины на наличие смертельного напитка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить магазины, где могут продавать продукцию «Мистер Сидр», от которой погибли 16 человек в нескольких регионах РФ. Об этом 5 июня сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор поручил оперативно проверить торговые предприятия региона, в которых может реализовываться продукция „Мистер Сидр“. Минсельхозу Челябинской области дана задача совместно с надзорными органами выявить точки реализации сидра „Мистер Сидр“ в Челябинской области и снять его с продажи», — пояснили в пресс-службе.

Также там добавили, что соответствующее предупреждение направлено в торговые сети региона. Жертвой «Мистера Сидра», по последним данным, стали уже 16 человек. Десятки пострадавших попали в больницы.

Предварительно, очередная партия продукции, поставляемой в различные субъекты России, содержала опасные компоненты. Следственный комитет задержал подозреваемого в массовом отравлении сидром в Димитровграде Ульяновской области. Перемещение производимой его компанией «Анди» продукции заблокировано.