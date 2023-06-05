Екатеринбуржца обвиняют в хищении 30 млн у экс-замглавы Росприроднадзора

Жителя Екатеринбурга обвиняют в хищении 30 млн у Олега Митволя Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Жителя Екатеринбурга обвиняют в хищении 30 млн рублей с банковского счета у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

«В прокуратуру Красноярского края поступило уголовное дело о хищении 30 млн рублей со счета Олега Митволя. Обвинения предъявлено жителя Екатеринбурга», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на ведомство.

В ведомстве пояснили, что у екатеринбуржца был сообщник — житель Белгородской области, который находится в московском СИЗО. Они вдвоем похитили почти 31 млн рублей у Митволя и жителя Канска (у него украли около 230 тысяч рублей). Он, как и сам Митволь, находится в красноярском СИЗО.

Злоумышленники в 2022-м году приобрели поддельные паспорта на имя двух влиятельных граждан, пришли в офис оператора сотовой связи и перевыпустили сим-карты на абонентские номера потерпевших. Так они получили доступ к их мобильным банкам, отметили в прокуратуре.

После утверждения обвинительного заключения дело направят на рассмотрение суда Екатеринбурга. Дело в отношении второго участника криминальной схемы еще расследуется.

Ранее сообщалось, что суд Красноярска арестовал Олега Митволя на один месяц и 17 дней. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей. Позже он пошел на сделку со следствием и признался в хищении денежных средств. Позднее его обвинили в хищении одного миллиарда рублей.