05 июня 2023

Пьяный водитель устроил массовое ДТП под Тюменью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пр. Ленина у дома Севастьянова. Екатеринбург, автомобильная авария, знак аварийной остановки, дтп
Пьяный тюменец въехал в ограждение, а после в грузовик Фото:

Под Тюменью пьяный мужчина въехал в ограждение и устроил массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Четыре автомобиля столкнулись вчера в одиннадцатом часу вечера на шестом километре окружной дороги Тюмени. 47-летний водитель на автомобиле „Mitsubishi“ въехал в металлическое ограждение, затем в грузовик „МАН“, потом его снова отбросило на ограждение», — рассказали в ведомстве.

Также там добавили, что осколки машины отлетели на дорогу и повредили два авто. Водитель, устроивший аварию, пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Под Тюменью пьяный мужчина въехал в ограждение и устроил массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Четыре автомобиля столкнулись вчера в одиннадцатом часу вечера на шестом километре окружной дороги Тюмени. 47-летний водитель на автомобиле „Mitsubishi“ въехал в металлическое ограждение, затем в грузовик „МАН“, потом его снова отбросило на ограждение», — рассказали в ведомстве. Также там добавили, что осколки машины отлетели на дорогу и повредили два авто. Водитель, устроивший аварию, пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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