Пьяный водитель устроил массовое ДТП под Тюменью. Фото

06 июня 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Пьяный тюменец въехал в ограждение, а после в грузовик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под Тюменью пьяный мужчина въехал в ограждение и устроил массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Четыре автомобиля столкнулись вчера в одиннадцатом часу вечера на шестом километре окружной дороги Тюмени. 47-летний водитель на автомобиле „Mitsubishi“ въехал в металлическое ограждение, затем в грузовик „МАН“, потом его снова отбросило на ограждение», — рассказали в ведомстве. Также там добавили, что осколки машины отлетели на дорогу и повредили два авто. Водитель, устроивший аварию, пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: УГИБДД России по Тюменской области Фото: УГИБДД России по Тюменской области

Под Тюменью пьяный мужчина въехал в ограждение и устроил массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Четыре автомобиля столкнулись вчера в одиннадцатом часу вечера на шестом километре окружной дороги Тюмени. 47-летний водитель на автомобиле „Mitsubishi“ въехал в металлическое ограждение, затем в грузовик „МАН“, потом его снова отбросило на ограждение», — рассказали в ведомстве. Также там добавили, что осколки машины отлетели на дорогу и повредили два авто. Водитель, устроивший аварию, пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.