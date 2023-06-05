Пьяный тюменец въехал в ограждение, а после в грузовик
Под Тюменью пьяный мужчина въехал в ограждение и устроил массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Четыре автомобиля столкнулись вчера в одиннадцатом часу вечера на шестом километре окружной дороги Тюмени. 47-летний водитель на автомобиле „Mitsubishi“ въехал в металлическое ограждение, затем в грузовик „МАН“, потом его снова отбросило на ограждение», — рассказали в ведомстве.
Также там добавили, что осколки машины отлетели на дорогу и повредили два авто. Водитель, устроивший аварию, пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.
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