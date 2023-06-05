05 июня 2023

В Кургане вьетнамцы прочитали русские стихи

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, библиотека югова
В курганской библиотеке прошла программа для студентов из Вьетнама Фото:

Студенты Курганского погранинститута из Вьетнама прочитали стихи легендарного поэта Александра Пушкина на русском языке. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«Приобщиться к творчеству гения русской литературы в областную библиотеку им. Югова пришли курсанты Курганского пограничного института, приехавшие на учебу из Вьетнама. В ответ ребята преподнесли библиотеке творческий подарок, прочитав наизусть стихи Пушкина на русском языке», — указано на сайте правительства Курганской области.

Сообщается, что чтение стихов прошло в библиотеке имени Югова, где студентам провели экскурсию по Музею книг и рассказали про русскую литературу. Также для них провели интерактивную программу по творчеству Пушкина.

Ранее URA.RU писало, что в курганских библиотеках прошел рок-концерт и квест по «Властелину колец». Мероприятия провели в рамках Всероссийской акции «Библионочь — 2023».

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Студенты Курганского погранинститута из Вьетнама прочитали стихи легендарного поэта Александра Пушкина на русском языке. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства. «Приобщиться к творчеству гения русской литературы в областную библиотеку им. Югова пришли курсанты Курганского пограничного института, приехавшие на учебу из Вьетнама. В ответ ребята преподнесли библиотеке творческий подарок, прочитав наизусть стихи Пушкина на русском языке», — указано на сайте правительства Курганской области. Сообщается, что чтение стихов прошло в библиотеке имени Югова, где студентам провели экскурсию по Музею книг и рассказали про русскую литературу. Также для них провели интерактивную программу по творчеству Пушкина. Ранее URA.RU писало, что в курганских библиотеках прошел рок-концерт и квест по «Властелину колец». Мероприятия провели в рамках Всероссийской акции «Библионочь — 2023».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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