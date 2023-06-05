В Кургане вьетнамцы прочитали русские стихи

06 июня 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

В курганской библиотеке прошла программа для студентов из Вьетнама Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студенты Курганского погранинститута из Вьетнама прочитали стихи легендарного поэта Александра Пушкина на русском языке. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства. «Приобщиться к творчеству гения русской литературы в областную библиотеку им. Югова пришли курсанты Курганского пограничного института, приехавшие на учебу из Вьетнама. В ответ ребята преподнесли библиотеке творческий подарок, прочитав наизусть стихи Пушкина на русском языке», — указано на сайте правительства Курганской области. Сообщается, что чтение стихов прошло в библиотеке имени Югова, где студентам провели экскурсию по Музею книг и рассказали про русскую литературу. Также для них провели интерактивную программу по творчеству Пушкина. Ранее URA.RU писало, что в курганских библиотеках прошел рок-концерт и квест по «Властелину колец». Мероприятия провели в рамках Всероссийской акции «Библионочь — 2023».

Студенты Курганского погранинститута из Вьетнама прочитали стихи легендарного поэта Александра Пушкина на русском языке. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства. «Приобщиться к творчеству гения русской литературы в областную библиотеку им. Югова пришли курсанты Курганского пограничного института, приехавшие на учебу из Вьетнама. В ответ ребята преподнесли библиотеке творческий подарок, прочитав наизусть стихи Пушкина на русском языке», — указано на сайте правительства Курганской области. Сообщается, что чтение стихов прошло в библиотеке имени Югова, где студентам провели экскурсию по Музею книг и рассказали про русскую литературу. Также для них провели интерактивную программу по творчеству Пушкина. Ранее URA.RU писало, что в курганских библиотеках прошел рок-концерт и квест по «Властелину колец». Мероприятия провели в рамках Всероссийской акции «Библионочь — 2023».