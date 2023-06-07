07 июня 2023

Экс-чиновнику мэрии Магнитогорска добавили срок в колонии

Суд признал экс-чиновника мэрии Магнитогорска Нафиса Фаттахова виновным в еще одной взятке
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск, фаттахов нафиз
Нафиса Фаттахова признали виновным в еще одном эпизоде взятки Фото:

Бывшему начальнику транспортного управления мэрии Магнитогорска (Челябинская область) Нафису Фаттахову, отбывающему наказание за взятки, добавили срок в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его признали виновным еще в одном коррупционном эпизоде и добавили полгода заключения к ранее полученному шестилетнему сроку.

«С учетом приговора Правобережного районного суда Магнитогорска от 16 декабря 2022 года за совершение аналогичных коррупционных преступлений, виновному назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан оплатить штраф в размере 950 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что Фаттахову также продлили на полгода срок запрета на право занимать должности на государственной гражданской службе и в органах местного самоуправления. Помимо этого, с него взыскали 200 тысяч рублей в доход государства. Именно столько он получил от АО «ПО Монтажник».

Фирма «Монтажник» принадлежит семье экс-губернатора Бориса Дубровского. В настоящее время компания обанкрочена. Бывший директор Алексей Павлюк отбывает срок за мошенничество. Дубровские от общения со СМИ отказываются.

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Бывшему начальнику транспортного управления мэрии Магнитогорска (Челябинская область) Нафису Фаттахову, отбывающему наказание за взятки, добавили срок в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его признали виновным еще в одном коррупционном эпизоде и добавили полгода заключения к ранее полученному шестилетнему сроку. «С учетом приговора Правобережного районного суда Магнитогорска от 16 декабря 2022 года за совершение аналогичных коррупционных преступлений, виновному назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан оплатить штраф в размере 950 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что Фаттахову также продлили на полгода срок запрета на право занимать должности на государственной гражданской службе и в органах местного самоуправления. Помимо этого, с него взыскали 200 тысяч рублей в доход государства. Именно столько он получил от АО «ПО Монтажник». Фирма «Монтажник» принадлежит семье экс-губернатора Бориса Дубровского. В настоящее время компания обанкрочена. Бывший директор Алексей Павлюк отбывает срок за мошенничество. Дубровские от общения со СМИ отказываются.
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