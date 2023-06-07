Экс-чиновнику мэрии Магнитогорска добавили срок в колонии

Суд признал экс-чиновника мэрии Магнитогорска Нафиса Фаттахова виновным в еще одной взятке

08 июня 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Нафиса Фаттахова признали виновным в еще одном эпизоде взятки Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшему начальнику транспортного управления мэрии Магнитогорска (Челябинская область) Нафису Фаттахову, отбывающему наказание за взятки, добавили срок в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его признали виновным еще в одном коррупционном эпизоде и добавили полгода заключения к ранее полученному шестилетнему сроку. «С учетом приговора Правобережного районного суда Магнитогорска от 16 декабря 2022 года за совершение аналогичных коррупционных преступлений, виновному назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан оплатить штраф в размере 950 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что Фаттахову также продлили на полгода срок запрета на право занимать должности на государственной гражданской службе и в органах местного самоуправления. Помимо этого, с него взыскали 200 тысяч рублей в доход государства. Именно столько он получил от АО «ПО Монтажник». Фирма «Монтажник» принадлежит семье экс-губернатора Бориса Дубровского. В настоящее время компания обанкрочена. Бывший директор Алексей Павлюк отбывает срок за мошенничество. Дубровские от общения со СМИ отказываются.

Бывшему начальнику транспортного управления мэрии Магнитогорска (Челябинская область) Нафису Фаттахову, отбывающему наказание за взятки, добавили срок в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его признали виновным еще в одном коррупционном эпизоде и добавили полгода заключения к ранее полученному шестилетнему сроку. «С учетом приговора Правобережного районного суда Магнитогорска от 16 декабря 2022 года за совершение аналогичных коррупционных преступлений, виновному назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан оплатить штраф в размере 950 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что Фаттахову также продлили на полгода срок запрета на право занимать должности на государственной гражданской службе и в органах местного самоуправления. Помимо этого, с него взыскали 200 тысяч рублей в доход государства. Именно столько он получил от АО «ПО Монтажник». Фирма «Монтажник» принадлежит семье экс-губернатора Бориса Дубровского. В настоящее время компания обанкрочена. Бывший директор Алексей Павлюк отбывает срок за мошенничество. Дубровские от общения со СМИ отказываются.