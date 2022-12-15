15 декабря 2022

Экс-чиновника мэрии Магнитогорска отправили за решетку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск, фаттахов нафиз
Нафиса Фаттахова приговорили к шести годам колонии строгого режима Фото:

Бывшего начальника транспортного управления мэрии Магнитогорска (Челябинская область) Нафиса Фаттахова признали виновным в получении взятки и отправили за решетку на шесть лет. Такое решение принял Правобережный районный суд города.

«Фаттахова приговорили к реальному сроку заключения. В колонии строгого режима он проведет шесть лет. Также ему запретили занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе в течение шести лет и лишили звания полковник внутренней службы», — передает издание «Верстов. Инфо».

Также Фаттахову назначили выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. До этого момента банковский счет экс-чиновника будет находиться под арестом, как и его гараж, доля в квартире и элитный автомобиль.

Фаттахов был задержан осенью прошлого года по подозрению в получении взятки. Ему предъявили обвинения сразу по нескольким статья УК РФ.

Фаттахов в разное время руководил Правобережным и Орджоникидзевским районными отделами судебных приставов (РОСП). Именно во время службы он и получал взятки, за которые помогал местной компании по реализации арестованного имущества оперативно оформлять все необходимые документы. Также его уличили в незаконном снятии исполнительного ареста на имущество. За все время своей деятельности Фаттахов незаконно получил 440 тысяч рублей.

Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск
На экс-чиновника надели наручники в зале суда
Фото:
Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск
Суд приговорил Нафиса Фаттахова к шести годам заключения
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Бывшего начальника транспортного управления мэрии Магнитогорска (Челябинская область) Нафиса Фаттахова признали виновным в получении взятки и отправили за решетку на шесть лет. Такое решение принял Правобережный районный суд города. «Фаттахова приговорили к реальному сроку заключения. В колонии строгого режима он проведет шесть лет. Также ему запретили занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе в течение шести лет и лишили звания полковник внутренней службы», — передает издание «Верстов. Инфо». Также Фаттахову назначили выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. До этого момента банковский счет экс-чиновника будет находиться под арестом, как и его гараж, доля в квартире и элитный автомобиль. Фаттахов был задержан осенью прошлого года по подозрению в получении взятки. Ему предъявили обвинения сразу по нескольким статья УК РФ. Фаттахов в разное время руководил Правобережным и Орджоникидзевским районными отделами судебных приставов (РОСП). Именно во время службы он и получал взятки, за которые помогал местной компании по реализации арестованного имущества оперативно оформлять все необходимые документы. Также его уличили в незаконном снятии исполнительного ареста на имущество. За все время своей деятельности Фаттахов незаконно получил 440 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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