Нафиса Фаттахова приговорили к шести годам колонии строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывшего начальника транспортного управления мэрии Магнитогорска (Челябинская область) Нафиса Фаттахова признали виновным в получении взятки и отправили за решетку на шесть лет. Такое решение принял Правобережный районный суд города.

«Фаттахова приговорили к реальному сроку заключения. В колонии строгого режима он проведет шесть лет. Также ему запретили занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе в течение шести лет и лишили звания полковник внутренней службы», — передает издание «Верстов. Инфо».

Также Фаттахову назначили выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. До этого момента банковский счет экс-чиновника будет находиться под арестом, как и его гараж, доля в квартире и элитный автомобиль.

Фаттахов был задержан осенью прошлого года по подозрению в получении взятки. Ему предъявили обвинения сразу по нескольким статья УК РФ.

Фаттахов в разное время руководил Правобережным и Орджоникидзевским районными отделами судебных приставов (РОСП). Именно во время службы он и получал взятки, за которые помогал местной компании по реализации арестованного имущества оперативно оформлять все необходимые документы. Также его уличили в незаконном снятии исполнительного ареста на имущество. За все время своей деятельности Фаттахов незаконно получил 440 тысяч рублей.

На экс-чиновника надели наручники в зале суда Фото: Илья Московец © URA.RU

Суд приговорил Нафиса Фаттахова к шести годам заключения Фото: Илья Московец © URA.RU