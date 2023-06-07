07 июня 2023

В столице ЯНАО перекроют дороги в связи с фестивалем. Карта

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Регулировщик дорожного движения. Курган, регулировщик дорожного движения, дпс, регулировщик движения
В Салехарде два дня будут перекрывать улицу Чубынина из-за этнофестиваля Фото:

В Салехарде (ЯНАО) с 9 по 11 июня пройдет этнофестиваль «Душа тундры». В связи с проведением фестиваля движение по улице Чубынина будет закрыто для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Будет перекрыто движение для всех транспортных средств по ул. Чубынина (от пересечения с улицей Республики до пересечения с улицей Совхозная). Даты и время: 9 июня с 19:00 до 21:30 и 10 июня с 16:00», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме перекрывали движение из-за массового забега. Легкоатлетический забег «Огонь вечной славы» прошел 20 мая.

Карта перекрытия дорог в Салехарде
Карта перекрытия дорог в Салехарде
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) с 9 по 11 июня пройдет этнофестиваль «Душа тундры». В связи с проведением фестиваля движение по улице Чубынина будет закрыто для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. «Будет перекрыто движение для всех транспортных средств по ул. Чубынина (от пересечения с улицей Республики до пересечения с улицей Совхозная). Даты и время: 9 июня с 19:00 до 21:30 и 10 июня с 16:00», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме перекрывали движение из-за массового забега. Легкоатлетический забег «Огонь вечной славы» прошел 20 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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