В Салехарде (ЯНАО) с 9 по 11 июня пройдет этнофестиваль «Душа тундры». В связи с проведением фестиваля движение по улице Чубынина будет закрыто для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Будет перекрыто движение для всех транспортных средств по ул. Чубынина (от пересечения с улицей Республики до пересечения с улицей Совхозная). Даты и время: 9 июня с 19:00 до 21:30 и 10 июня с 16:00», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме перекрывали движение из-за массового забега. Легкоатлетический забег «Огонь вечной славы» прошел 20 мая.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.