В столице ЯНАО перекроют дороги в связи с фестивалем. Карта

08 июня 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

В Салехарде два дня будут перекрывать улицу Чубынина из-за этнофестиваля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) с 9 по 11 июня пройдет этнофестиваль «Душа тундры». В связи с проведением фестиваля движение по улице Чубынина будет закрыто для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. «Будет перекрыто движение для всех транспортных средств по ул. Чубынина (от пересечения с улицей Республики до пересечения с улицей Совхозная). Даты и время: 9 июня с 19:00 до 21:30 и 10 июня с 16:00», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме перекрывали движение из-за массового забега. Легкоатлетический забег «Огонь вечной славы» прошел 20 мая. Карта перекрытия дорог в Салехарде Фото: telegram-канал «Администрация Салехарда»

В Салехарде (ЯНАО) с 9 по 11 июня пройдет этнофестиваль «Душа тундры». В связи с проведением фестиваля движение по улице Чубынина будет закрыто для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. «Будет перекрыто движение для всех транспортных средств по ул. Чубынина (от пересечения с улицей Республики до пересечения с улицей Совхозная). Даты и время: 9 июня с 19:00 до 21:30 и 10 июня с 16:00», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме перекрывали движение из-за массового забега. Легкоатлетический забег «Огонь вечной славы» прошел 20 мая.