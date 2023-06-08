08 июня 2023
07 июня 2023

Район ЯНАО вошел в число призеров Всероссийского конкурса в сфере управления финансами

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Клипарт. Магнитогорск, мелочь, экономика, финансы, деньги, банкноты, доллар
Тазовский район и Лабытнанги отмечены за работу с кадрами и инициативное бюджетирование Фото:

Ямальский район (ЯНАО) вошел в число призеров XVI Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами», церемония награждения которого прошла 8 июня в Москве. На сайте конкурса сообщается, что муниципалитет награжден дипломом III степени.

«8 июня 2023 года в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей XVI Всероссийского конкурса „Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами“. В основном — общем — зачете конкурса диплом III степени вручен: муниципальный округ Ямальский район (Ямало-Ненецкий автономный округ)», — следует из пресс-релиза на сайте конкурса.

Помимо этого, Тазовский район отмечен за лучшую организацию работы с кадрами, а Лабытнанги — за лучшую организацию работы в области инициативного бюджетирования. Всего в текущем году заявки на конкурс подали 298 муниципалитетов из 61 региона России.

Раннее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам 2022 года занял шестую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. ЯНАО входит в десятку лидеров на протяжении нескольких лет. Большой отрыв от регионов вне топ-10 говорит, что высокие рейтинги будут удерживаться и в среднесрочной перспективе.

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Ямальский район (ЯНАО) вошел в число призеров XVI Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами», церемония награждения которого прошла 8 июня в Москве. На сайте конкурса сообщается, что муниципалитет награжден дипломом III степени. «8 июня 2023 года в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей XVI Всероссийского конкурса „Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами“. В основном — общем — зачете конкурса диплом III степени вручен: муниципальный округ Ямальский район (Ямало-Ненецкий автономный округ)», — следует из пресс-релиза на сайте конкурса. Помимо этого, Тазовский район отмечен за лучшую организацию работы с кадрами, а Лабытнанги — за лучшую организацию работы в области инициативного бюджетирования. Всего в текущем году заявки на конкурс подали 298 муниципалитетов из 61 региона России. Раннее URA.RU сообщало, что Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам 2022 года занял шестую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию. ЯНАО входит в десятку лидеров на протяжении нескольких лет. Большой отрыв от регионов вне топ-10 говорит, что высокие рейтинги будут удерживаться и в среднесрочной перспективе.
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