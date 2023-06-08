В Челябинскую область из Германии не пустили зараженные овощи и цветы

Семена овощей и цветов оказались заражены сразу тремя вредителями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинскую область из Германии не допущены к ввозу зараженные вредными объектами семена томатов, перца и цветов. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону, посадочный материал поражен сразу тремя вредителями.

«Сотрудники Россельхознадзора в регионе 6 июня в партии семян овощных и цветочных культур из Германии выявили вредные организмы. Среди них семена череды волосистой, повилики и вирус вироида веретеновидности клубней картофеля», — уточнили в ведомстве.

Пробы импортных семян отобрали в ходе процедуры таможенного оформления и проведения карантинного фитосанитарного контроля. Продукция хранилась на складе в Челябинске. При этом происхождение семян томатов и перца связано с Китаем, цветочного материала — с Танзанией и Венгрией.

Собственнику продукции предоставили право выбора. Импортер может вернуть товар поставщику либо его уничтожить.