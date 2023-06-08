08 июня 2023

В Челябинскую область из Германии не пустили зараженные овощи и цветы

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения агрокомплекса в Кашире. Москва, ящики, помидоры, томаты
Семена овощей и цветов оказались заражены сразу тремя вредителями Фото:

В Челябинскую область из Германии не допущены к ввозу зараженные вредными объектами семена томатов, перца и цветов. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону, посадочный материал поражен сразу тремя вредителями.

«Сотрудники Россельхознадзора в регионе 6 июня в партии семян овощных и цветочных культур из Германии выявили вредные организмы. Среди них семена череды волосистой, повилики и вирус вироида веретеновидности клубней картофеля», — уточнили в ведомстве.

Пробы импортных семян отобрали в ходе процедуры таможенного оформления и проведения карантинного фитосанитарного контроля. Продукция хранилась на складе в Челябинске. При этом происхождение семян томатов и перца связано с Китаем, цветочного материала — с Танзанией и Венгрией.

Собственнику продукции предоставили право выбора. Импортер может вернуть товар поставщику либо его уничтожить.

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В Челябинскую область из Германии не допущены к ввозу зараженные вредными объектами семена томатов, перца и цветов. Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону, посадочный материал поражен сразу тремя вредителями. «Сотрудники Россельхознадзора в регионе 6 июня в партии семян овощных и цветочных культур из Германии выявили вредные организмы. Среди них семена череды волосистой, повилики и вирус вироида веретеновидности клубней картофеля», — уточнили в ведомстве. Пробы импортных семян отобрали в ходе процедуры таможенного оформления и проведения карантинного фитосанитарного контроля. Продукция хранилась на складе в Челябинске. При этом происхождение семян томатов и перца связано с Китаем, цветочного материала — с Танзанией и Венгрией. Собственнику продукции предоставили право выбора. Импортер может вернуть товар поставщику либо его уничтожить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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