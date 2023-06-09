В Кургане сломался уличный батут, на котором прыгали пенсионеры. Фото

10 июня 2023 в 06:06 Размер текста - 17 +

В Кургане сломался уличный батут у торгового центра Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кургане порвался уличный батут, находящийся недалеко от торгового центра «Пушкинский». Об этом сообщила жительница областного центра на сайте «Обратись». На этом батуте горожане замечали прыгающих пенсионеров. «На площадке частично стерлось покрытие. Сетка на батуте порвана», — написала в обращении жительница Кургана. В социальных сетях ранее горожане делились видео, на котором бабушка с дедушкой испытывали на прочность батут недалеко от ТЦ «Пушкинский». У курганцев это вызывало улыбки и умиление. Затем прошло время, батут порвался и углубление в нем завалили мусором. Представители мэрии Кургана сообщили горожанам в ответе на портале «Обратись», что уже подготовлена документация на ремонт батута, она находится на согласовании. Проведены подготовительные работы, сняты оставшиеся элементы, углубление под батут очищено от мусора. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном микрорайоне Кургана жители высказались за оборудование тихой зоны у пруда. Большинство голосов было отдано за обустройство детской площадки с батутами. Порвался батут недалеко от ТЦ «Пушкинский» Фото с портала «Обратись»

В Кургане порвался уличный батут, находящийся недалеко от торгового центра «Пушкинский». Об этом сообщила жительница областного центра на сайте «Обратись». На этом батуте горожане замечали прыгающих пенсионеров. «На площадке частично стерлось покрытие. Сетка на батуте порвана», — написала в обращении жительница Кургана. В социальных сетях ранее горожане делились видео, на котором бабушка с дедушкой испытывали на прочность батут недалеко от ТЦ «Пушкинский». У курганцев это вызывало улыбки и умиление. Затем прошло время, батут порвался и углубление в нем завалили мусором. Представители мэрии Кургана сообщили горожанам в ответе на портале «Обратись», что уже подготовлена документация на ремонт батута, она находится на согласовании. Проведены подготовительные работы, сняты оставшиеся элементы, углубление под батут очищено от мусора. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном микрорайоне Кургана жители высказались за оборудование тихой зоны у пруда. Большинство голосов было отдано за обустройство детской площадки с батутами.