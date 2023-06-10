В Кургане без воды осталось здание федерального казначейства

Здание федерального казначейства на улице Савельева, 23 в Кургане осталось без воды из-за аварии на сетях. Об этом сообщила 11 июня утром пресс-служба «Водного Союза».
«В связи с аварией на сетях водопровода на улице Карла Маркса, 76 без ХВС: ул. Савельева, 23 (административное здание), 31. Также без воды будут улица Карла Маркса, 76, 76а (т/п№86), 78, 78а (д/с№105),80, 107, 107а, 111, 111а, ул. Пролетарская, 26, ул. М. Горького,153», — уточнила организация.
По данным ресурсоснабжающей организации, в связи с аварией на сетях водопровода на улице Панфилова, 19а, без ХВС: ул. Панфилова, 17а, 19а. Проводятся работы по устранению аварии на водопроводе.
URA.RU ранее писало, что в Кургане из-за аварии на сетях водопровода без воды остались детский сад №103 и жилые дома в частном секторе. Об этом сообщал telegram-канал «АО Водный Союз Курган».
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