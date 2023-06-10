10 июня 2023
09 июня 2023

В ХМАО открылся всероссийский студенческий фестиваль. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, девушка, триколор, флаг россии, силуэт
Участники из 68 регионов представят около 1000 конкурсных номеров Фото:

В Ханты-Мансийске дан старт фестивалю «Российская студенческая весна». На церемонии открытия выступали коллективы из ХМАО, отражающие колорит культуры округа, а губернатор Наталья Комарова пожелала всем участникам удачи и высказала надежду, что сердца присутствующих навсегда останутся с Югрой.

«Мы сделаем все, чтобы подтвердить правоту тех, кто принимал решение, чтобы 31-ю Российскую студенческую весну встречал Ханты-Мансийск, Югра. Благодарю участников за готовность делиться своим талантом, креативом с другими. Мы, югорчанине, абсолютно уверены в том, что ваше сердце навсегда останется с Югрой», — передает слова губернатора корреспондент URA.RU с места событий. Хедлайнером церемонии открытия стал известный исполнитель L’One. Выступление популярной певицы Полины Гагариной запланировано на 12 июня.

В фестивале примет участие молодежь из 68 регионов страны. Участники будут соревноваться в десяти направлениях: вокальное, танцевальное, театральное, инструментальное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео, арт, региональная программа. Всего будет представлено около 1000 номеров. Закрытие фестиваля пройдет 16 июня на заключительном гала-концерте.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске на фестивале «Российская студенческая весна» организовали площадку сбора помощи для пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ жителей приграничного города Шебекино в Белгородской области. Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов поддержал идею и сказал, что нельзя оставаться в стороне от того, что происходит сейчас в мире и в стране.

Участников российской Студвесны принимает Ханты-Мансийск
Участников российской Студвесны принимает Ханты-Мансийск
Номера на церемонии открытия наполнены югорским колоритом
Номера на церемонии открытия наполнены югорским колоритом
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В Ханты-Мансийске дан старт фестивалю «Российская студенческая весна». На церемонии открытия выступали коллективы из ХМАО, отражающие колорит культуры округа, а губернатор Наталья Комарова пожелала всем участникам удачи и высказала надежду, что сердца присутствующих навсегда останутся с Югрой. «Мы сделаем все, чтобы подтвердить правоту тех, кто принимал решение, чтобы 31-ю Российскую студенческую весну встречал Ханты-Мансийск, Югра. Благодарю участников за готовность делиться своим талантом, креативом с другими. Мы, югорчанине, абсолютно уверены в том, что ваше сердце навсегда останется с Югрой», — передает слова губернатора корреспондент URA.RU с места событий. Хедлайнером церемонии открытия стал известный исполнитель L’One. Выступление популярной певицы Полины Гагариной запланировано на 12 июня. В фестивале примет участие молодежь из 68 регионов страны. Участники будут соревноваться в десяти направлениях: вокальное, танцевальное, театральное, инструментальное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео, арт, региональная программа. Всего будет представлено около 1000 номеров. Закрытие фестиваля пройдет 16 июня на заключительном гала-концерте. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске на фестивале «Российская студенческая весна» организовали площадку сбора помощи для пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ жителей приграничного города Шебекино в Белгородской области. Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов поддержал идею и сказал, что нельзя оставаться в стороне от того, что происходит сейчас в мире и в стране.
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