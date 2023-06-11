Глава Пермского края Махонин открыл звезду первому генерал-губернатору Перми Кашкину

Дмитрий Махонин участвует во всех мероприятиях 300-летия Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 12 июня открыл памятную звезду на Аллее доблести и славы первому генерал-губернатору Перми Евгению Кашкину. На торжественной церемонии присутствовал корреспондент URA.RU.

«Во многом благодаря ему Пермь превратился не только в административную, но и в культурную, религиозную, а значит духовную столицу. Хотелось, чтобы этот человек стал примером для молодого поколения», — сказал Махонин на церемонии.

Также пермская Аллея доблести и славы пополнилась звездами в честь ректора Пермского государственного университета Александра Букирева, первого всенародно избранного губернатора Пермской области Геннадия Игумнова и разработчика технологии производства зарядов к системе залпового огня «Катюша» Давида Гальперина.

Аллея пополнилась новыми звездами Сергей Русанов