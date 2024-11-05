05 ноября 2024

Синоптики предупредили о дождях, которые смоют в Перми выпавший снег

ГИС-Центр: в выходные в Перми после снегопада ожидаются дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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Дожди в Прикамье ожидают к концу текущей недели
Дожди в Прикамье ожидают к концу текущей недели Фото:

Постоянный снежный покров, который установился на территории Перми и Пермского края, в выходные дни могут смыть дожди. Такой прогноз сделали синоптики ГИС-Центра ПГНИУ.

«Если пройдет интенсивный снегопад, то вероятность последующего разрушения снежного покрова невелика. Если осадки при оттепели частично выпадут в виде дождя, тогда снежный покров в Перми и ряде южных районов Прикамья может даже сойти. Хотя это и ненадолго», — сообщил telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

По данным синоптиков, на сегодня в северной и восточной части региона сформировался устойчивый снежный покров. Его высота местами составляет более 40 сантиметров.

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Постоянный снежный покров, который установился на территории Перми и Пермского края, в выходные дни могут смыть дожди. Такой прогноз сделали синоптики ГИС-Центра ПГНИУ. «Если пройдет интенсивный снегопад, то вероятность последующего разрушения снежного покрова невелика. Если осадки при оттепели частично выпадут в виде дождя, тогда снежный покров в Перми и ряде южных районов Прикамья может даже сойти. Хотя это и ненадолго», — сообщил telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». По данным синоптиков, на сегодня в северной и восточной части региона сформировался устойчивый снежный покров. Его высота местами составляет более 40 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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