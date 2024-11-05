Синоптики предупредили о дождях, которые смоют в Перми выпавший снег

Постоянный снежный покров, который установился на территории Перми и Пермского края, в выходные дни могут смыть дожди. Такой прогноз сделали синоптики ГИС-Центра ПГНИУ.
«Если пройдет интенсивный снегопад, то вероятность последующего разрушения снежного покрова невелика. Если осадки при оттепели частично выпадут в виде дождя, тогда снежный покров в Перми и ряде южных районов Прикамья может даже сойти. Хотя это и ненадолго», — сообщил telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».
По данным синоптиков, на сегодня в северной и восточной части региона сформировался устойчивый снежный покров. Его высота местами составляет более 40 сантиметров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!