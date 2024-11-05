Завершаются работы по восстановлению электросетей в Соликамском округе

На севере Пермского края продолжают устранять последствия серии коммунальных аварий, в результате которых часть населения осталась без света и воды. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава Соликамского городского округа Александр Русанов.
«Электроснабжение восстановлено в следующих населенных пунктах: в деревне Лобанова, деревне Володино, деревне Кокорино, селе Касиб, деревне Лызиб, селе Осокино. Работаем по недопущению повторных отключений. Если есть проблемы с электроснабжением, сообщайте пожалуйста. Будем оперативно устранять», — отчитался соликамский глава в ночь на 6 ноября на своей странице «Вконтакте».
Из-за сильного ветра и снежных ливней в ряде территорий на севере края оборвало линии электропередач. Во многих населенных пунктах пропал свет, в некоторых домовладениях Березников и Соликамска — вода после выхода из строя водозаборов. О похожих проблемах информировали власти Чердынского округа.
В Березниках, как сообщалось ранее, до сих пор не подано электричество на водозабор «Извер». Туда направлены дополнительные бригады рабочих. На 5 ноября без электричества оставались жители более 10 населенных пунктов Пермского края.
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