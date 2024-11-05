05 ноября 2024

В Перми покажут рок-оперу на основе «Капитанской дочки» Пушкина

Красноярский музыкальный театр в Перми представит рок-оперу «Орел и Ворон»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На сцене ТТ будут петь Пушкина
На сцене ТТ будут петь Пушкина Фото:

В Перми на сцене Театра-Театра представят рок-оперу «Орел и Ворон» (12+). Это постановку на основе «Капитанской дочки» Александра Пушкина создал Красноярский музыкальный театр, который приезжает в Прикамье с гастролями.

«В рок-опере „Орел и Ворон“ мы видим связь времен: события, когда-то преображенные гением А. С. Пушкина, а сегодня рассказанные современным языком, не потеряли актуальности спустя столетия. „Орел и Ворон“ — современный взгляд на историю становления личности», — говорится на сайте театра.

Премьер спектакля состоялась летом 2023 года. В 2024 году постановка получила три премии «Золотая маска» за «Лучший спектакль», за лучшую мужскую роль и специальную награду за создание музыки. В Пермь красноярцы приедут в конце ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на сцене Театра-Театра представят рок-оперу «Орел и Ворон» (12+). Это постановку на основе «Капитанской дочки» Александра Пушкина создал Красноярский музыкальный театр, который приезжает в Прикамье с гастролями. «В рок-опере „Орел и Ворон“ мы видим связь времен: события, когда-то преображенные гением А. С. Пушкина, а сегодня рассказанные современным языком, не потеряли актуальности спустя столетия. „Орел и Ворон“ — современный взгляд на историю становления личности», — говорится на сайте театра. Премьер спектакля состоялась летом 2023 года. В 2024 году постановка получила три премии «Золотая маска» за «Лучший спектакль», за лучшую мужскую роль и специальную награду за создание музыки. В Пермь красноярцы приедут в конце ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...