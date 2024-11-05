В Перми покажут рок-оперу на основе «Капитанской дочки» Пушкина

В Перми на сцене Театра-Театра представят рок-оперу «Орел и Ворон» (12+). Это постановку на основе «Капитанской дочки» Александра Пушкина создал Красноярский музыкальный театр, который приезжает в Прикамье с гастролями.
«В рок-опере „Орел и Ворон“ мы видим связь времен: события, когда-то преображенные гением А. С. Пушкина, а сегодня рассказанные современным языком, не потеряли актуальности спустя столетия. „Орел и Ворон“ — современный взгляд на историю становления личности», — говорится на сайте театра.
Премьер спектакля состоялась летом 2023 года. В 2024 году постановка получила три премии «Золотая маска» за «Лучший спектакль», за лучшую мужскую роль и специальную награду за создание музыки. В Пермь красноярцы приедут в конце ноября.
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