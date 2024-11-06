В Кремле рассказали, как победа Трампа отразится на СВО

Песков: США в состоянии способствовать завершению конфликта на Украине
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что США готовы способствовать урегулированию конфликта на Украине Фото:
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В Кремле выразили надежду, что избрание Дональда Трампа президентом США повлияет на ситуацию на Украине. Отмечается, что Штаты могут сыграть ключевую роль в завершении конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы неоднократно говорили, что США в состоянии поспособствовать завершению этого конфликта. Это нельзя сделать за одну ночь, но поскольку именно США принимают в нем непосредственное участие, они готовы траекторию эту во внешней политике своей изменить», — отметил Песков во время разговора с журналистами.

Он подчеркнул, что изменение внешнеполитического курса США под руководством нового президента может стать определяющим фактором в процессе урегулирования украинского кризиса. Важность американской роли в этом процессе неоднократно подчеркивалась на различных уровнях переговоров.

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В Кремле выразили надежду, что избрание Дональда Трампа президентом США повлияет на ситуацию на Украине. Отмечается, что Штаты могут сыграть ключевую роль в завершении конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы неоднократно говорили, что США в состоянии поспособствовать завершению этого конфликта. Это нельзя сделать за одну ночь, но поскольку именно США принимают в нем непосредственное участие, они готовы траекторию эту во внешней политике своей изменить», — отметил Песков во время разговора с журналистами. Он подчеркнул, что изменение внешнеполитического курса США под руководством нового президента может стать определяющим фактором в процессе урегулирования украинского кризиса. Важность американской роли в этом процессе неоднократно подчеркивалась на различных уровнях переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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