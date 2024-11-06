В Кремле рассказали, как победа Трампа отразится на СВО

В Кремле выразили надежду, что избрание Дональда Трампа президентом США повлияет на ситуацию на Украине. Отмечается, что Штаты могут сыграть ключевую роль в завершении конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно говорили, что США в состоянии поспособствовать завершению этого конфликта. Это нельзя сделать за одну ночь, но поскольку именно США принимают в нем непосредственное участие, они готовы траекторию эту во внешней политике своей изменить», — отметил Песков во время разговора с журналистами.
Он подчеркнул, что изменение внешнеполитического курса США под руководством нового президента может стать определяющим фактором в процессе урегулирования украинского кризиса. Важность американской роли в этом процессе неоднократно подчеркивалась на различных уровнях переговоров.
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