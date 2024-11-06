Политика В Кремле рассказали, как победа Трампа отразится на СВО Песков: США в состоянии способствовать завершению конфликта на Украине 06 ноября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + Песков заявил, что США готовы способствовать урегулированию конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году В Кремле выразили надежду, что избрание Дональда Трампа президентом США повлияет на ситуацию на Украине. Отмечается, что Штаты могут сыграть ключевую роль в завершении конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Новость по теме Назвал свою победу «изумительной», а США пообещал «золотой век»: заявления Трампа после окончания голосования «Мы неоднократно говорили, что США в состоянии поспособствовать завершению этого конфликта. Это нельзя сделать за одну ночь, но поскольку именно США принимают в нем непосредственное участие, они готовы траекторию эту во внешней политике своей изменить», — отметил Песков во время разговора с журналистами. Он подчеркнул, что изменение внешнеполитического курса США под руководством нового президента может стать определяющим фактором в процессе урегулирования украинского кризиса. Важность американской роли в этом процессе неоднократно подчеркивалась на различных уровнях переговоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кремле выразили надежду, что избрание Дональда Трампа президентом США повлияет на ситуацию на Украине. Отмечается, что Штаты могут сыграть ключевую роль в завершении конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы неоднократно говорили, что США в состоянии поспособствовать завершению этого конфликта. Это нельзя сделать за одну ночь, но поскольку именно США принимают в нем непосредственное участие, они готовы траекторию эту во внешней политике своей изменить», — отметил Песков во время разговора с журналистами. Он подчеркнул, что изменение внешнеполитического курса США под руководством нового президента может стать определяющим фактором в процессе урегулирования украинского кризиса. Важность американской роли в этом процессе неоднократно подчеркивалась на различных уровнях переговоров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям