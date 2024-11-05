05 ноября 2024

Пермский оборонный завод увеличил уставный капитал

© Служба новостей «URA.RU»
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На заводе увеличен уставный капитал
На заводе увеличен уставный капитал Фото:

Пермский завод «Машиностроитель» в три раза увеличил свой уставный капитал. Сейчас он составляет 5,1 млрд рублей.

«АО „Пермский завод ‚Машиностроитель‘“ увеличил уставный капитал до 5,1 млрд рублей. Ранее он составлял 1,7 млрд», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, которые были изменены 5 ноября.

Завод выпускает ракетно-космическую продукцию, авиационное оборудование и оборудование для нефтяной промышленности. Финансовая отчетность предприятия скрыта с 2017 года.

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Пермский завод «Машиностроитель» в три раза увеличил свой уставный капитал. Сейчас он составляет 5,1 млрд рублей. «АО „Пермский завод ‚Машиностроитель‘“ увеличил уставный капитал до 5,1 млрд рублей. Ранее он составлял 1,7 млрд», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, которые были изменены 5 ноября. Завод выпускает ракетно-космическую продукцию, авиационное оборудование и оборудование для нефтяной промышленности. Финансовая отчетность предприятия скрыта с 2017 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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