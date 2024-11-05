Пермский оборонный завод увеличил уставный капитал

На заводе увеличен уставный капитал
Пермский завод «Машиностроитель» в три раза увеличил свой уставный капитал. Сейчас он составляет 5,1 млрд рублей.
«АО „Пермский завод ‚Машиностроитель‘“ увеличил уставный капитал до 5,1 млрд рублей. Ранее он составлял 1,7 млрд», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, которые были изменены 5 ноября.
Завод выпускает ракетно-космическую продукцию, авиационное оборудование и оборудование для нефтяной промышленности. Финансовая отчетность предприятия скрыта с 2017 года.
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