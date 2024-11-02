«Пришлось перешагнуть через себя»: пермский пожарный рассказал о закулисье шоу «Давай поженимся»

Пожарный из Перми исполнил танец Ван Дамма для невесты на шоу «Давай поженимся»

03 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Пермяку не удалось найти вторую половинку в Перми, и он отправился в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудник МЧС из Перми Никита Ксенофонтов поразил всю страну своим танцем во время шоу «Давай поженимся» на Первом канале. Но найти невесту в передаче ему так и не удалось. Об участии в съемках, работе пожарным и танце, который приняли за стриптиз, Никита рассказал в откровенном интервью URA.RU. — Что вас сподвигло на участие в шоу? — Хотел найти вторую половинку. В Перми мне это не удавалось. Подумал, почему бы не попробовать в Москве? Я молодой, амбициозный, сексуальный парень. А вдруг получится? Вообще, это была идея моего близкого друга Ярослава. Он сказал: «Тебе надо найти себе девушку». И даже заявку за меня отправил. Так я оказался на съемках в Москве. — В передаче вас представили как спасателя МЧС и тренера по фитнесу. Как успеваете совмещать две не самые легкие работы? — В МЧС у нас график сутки через трое. Моя работа заключается в проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей. А спортом я занимаюсь всю жизнь, поэтому по выходным успеваю работать тренером в известном пермском клубе. Там провожу персональные занятия в тренажерном зале, помогаю клиентам увеличивать силовые показатели, снижать жировую массу. Помимо фитнеса, увлекаюсь плаванием, бегом. Веду активный образ жизни. Главное — желание совмещать две работы, а силы и время будут. Мужчина совмещает работу спасателем и тренером Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Наверняка вы спасли немало людей за время службы. Расскажите о самом запомнившемся случае. — Однажды мы тушили банный комплекс. Это было как в блокбастерах — вокруг взрывались баллоны, было очень жарко. Территория комплекса довольно большая. Приходилось поливать друг друга водой, лезть под пол, прорываться сквозь кучу утеплителя. Очень долго возились, но пожар потушили. — По слухам, на шоу «Давай поженимся» все постановочное: от историй героев до диалогов. Так ли это? — Нет, там все люди реальные. Каждый со своей судьбой. Мы все общались, находили общий язык. Задача женихов — понравиться невесте своей харизмой, выступлением, чем-то зацепить. При этом номер нужно было придумать самостоятельно. — В шоу вы спустились на канате в форме МЧС и исполнили танец, который многие посчитали откровенным. Когда придумывали номер, не думали, что это может опорочить честь мундира? — На самом деле это очень интересный танец. Это не стриптиз, как писали в СМИ. Я только снял китель, а не раздевался полностью. Этот танец исполнял Жан-Клод Ван Дамм в одном из своих фильмов. У меня есть еще один близкий друг, который тоже его танцует. У него даже прозвище «Ван Дамм». И я тоже решил этот танец выполнить. У меня даже в мыслях не было кого-то оскорбить своим выступлением или что меня могут не так понять. На работе тоже к танцу отнеслись с пониманием, никто ничего плохого не сказал. Принять участие в шоу пермяку предложил друг Никита Ксенофонтов — А героиня выпуска Тамара вам понравилась? Сильно расстроились, что она не выбрала вас? — Тамара хорошая девушка, но у меня немного другой вкус. После передачи мы с ней переписывались, общались. Но она птица не моего полета. — А что можете сказать про ведущих Ларису Гузееву и Розу Сябитову? Какие они за кадром? — Очень милые девушки. С ними мне удалось пообщаться до начала съемок. Задавали разные вопросы. Понравилось с ними общаться. Видно, что знают свое дело. — Это ваш первый опыт в съемках телевизионной программы? Каково было появиться в эфире федерального канала? — Да, это был мой первый опыт и сразу на Первом канале. Чтобы выступить, пришлось перешагнуть через себя. Нужно было хорошо исполнить свой номер и не бояться того, что скажут другие. Тем более, танец у меня все-таки был интересный. Но съемки прошли очень легко, буквально на одном дыхании. Волнения почти не было. Мне понравилось. Если бы выпала возможность, снялся бы еще. Участие в таких проектах раскрывает человека. Перестаешь бояться камер и людей. Здесь надо уметь красиво выразить свою точку зрения без слов-«паразитов» и мата. Это очень хороший опыт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник МЧС из Перми Никита Ксенофонтов поразил всю страну своим танцем во время шоу «Давай поженимся» на Первом канале. Но найти невесту в передаче ему так и не удалось. Об участии в съемках, работе пожарным и танце, который приняли за стриптиз, Никита рассказал в откровенном интервью URA.RU. — Что вас сподвигло на участие в шоу? — Хотел найти вторую половинку. В Перми мне это не удавалось. Подумал, почему бы не попробовать в Москве? Я молодой, амбициозный, сексуальный парень. А вдруг получится? Вообще, это была идея моего близкого друга Ярослава. Он сказал: «Тебе надо найти себе девушку». И даже заявку за меня отправил. Так я оказался на съемках в Москве. — В передаче вас представили как спасателя МЧС и тренера по фитнесу. Как успеваете совмещать две не самые легкие работы? — В МЧС у нас график сутки через трое. Моя работа заключается в проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей. А спортом я занимаюсь всю жизнь, поэтому по выходным успеваю работать тренером в известном пермском клубе. Там провожу персональные занятия в тренажерном зале, помогаю клиентам увеличивать силовые показатели, снижать жировую массу. Помимо фитнеса, увлекаюсь плаванием, бегом. Веду активный образ жизни. Главное — желание совмещать две работы, а силы и время будут. — Наверняка вы спасли немало людей за время службы. Расскажите о самом запомнившемся случае. — Однажды мы тушили банный комплекс. Это было как в блокбастерах — вокруг взрывались баллоны, было очень жарко. Территория комплекса довольно большая. Приходилось поливать друг друга водой, лезть под пол, прорываться сквозь кучу утеплителя. Очень долго возились, но пожар потушили. — По слухам, на шоу «Давай поженимся» все постановочное: от историй героев до диалогов. Так ли это? — Нет, там все люди реальные. Каждый со своей судьбой. Мы все общались, находили общий язык. Задача женихов — понравиться невесте своей харизмой, выступлением, чем-то зацепить. При этом номер нужно было придумать самостоятельно. — В шоу вы спустились на канате в форме МЧС и исполнили танец, который многие посчитали откровенным. Когда придумывали номер, не думали, что это может опорочить честь мундира? — На самом деле это очень интересный танец. Это не стриптиз, как писали в СМИ. Я только снял китель, а не раздевался полностью. Этот танец исполнял Жан-Клод Ван Дамм в одном из своих фильмов. У меня есть еще один близкий друг, который тоже его танцует. У него даже прозвище «Ван Дамм». И я тоже решил этот танец выполнить. У меня даже в мыслях не было кого-то оскорбить своим выступлением или что меня могут не так понять. На работе тоже к танцу отнеслись с пониманием, никто ничего плохого не сказал. — А героиня выпуска Тамара вам понравилась? Сильно расстроились, что она не выбрала вас? — Тамара хорошая девушка, но у меня немного другой вкус. После передачи мы с ней переписывались, общались. Но она птица не моего полета. — А что можете сказать про ведущих Ларису Гузееву и Розу Сябитову? Какие они за кадром? — Очень милые девушки. С ними мне удалось пообщаться до начала съемок. Задавали разные вопросы. Понравилось с ними общаться. Видно, что знают свое дело. — Это ваш первый опыт в съемках телевизионной программы? Каково было появиться в эфире федерального канала? — Да, это был мой первый опыт и сразу на Первом канале. Чтобы выступить, пришлось перешагнуть через себя. Нужно было хорошо исполнить свой номер и не бояться того, что скажут другие. Тем более, танец у меня все-таки был интересный. Но съемки прошли очень легко, буквально на одном дыхании. Волнения почти не было. Мне понравилось. Если бы выпала возможность, снялся бы еще. Участие в таких проектах раскрывает человека. Перестаешь бояться камер и людей. Здесь надо уметь красиво выразить свою точку зрения без слов-«паразитов» и мата. Это очень хороший опыт.