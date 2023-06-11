В Екатеринбурге на улице нашли два трупа мужчин

Тела мужчин нашли на улице Академика Бардина (архивное фото) Фото: Григорий Бергал © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Академика Бардина утром 12 июня обнаружили тела двух мертвых мужчин. Они лежали через дорогу друг от друга, сообщил очевидец.

«На Академика Бардина через дорогу друг от друга лежали тела двух мужчин. Их нашли 12 июня около четырех утра», — передает слова очевидца Е1.RU. На месте происшествия работали оперативники.

По словам очевидца, до случившегося, на этом месте была потасовка. Пятеро мужчин кричали и пинали машину, а затем все резко разбежались, отметил собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Обновлено 12 июня в 15:12 (13:12 МСК):

Силовики возбудили уголовное дело из-за убийства двух мужчин, тела которых нашли улице Академика Бардина. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых также подтвердил URA.RU факт случившегося и раскрыл, что погибшим было 38 и 21 год.