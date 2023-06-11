11 июня 2023

Силовики завели уголовное дело из-за убийства двух свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
Тела мужчин обнаружили случайные прохожие Фото:

Силовики возбудили уголовное дело из-за убийства двух мужчин, тела которых нашли на улице Академика Бардина утром 12 июня в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков.

«По факту обнаружения двух тел мужчин на улице Академика Бардина в Екатеринбурге в следственном отделе по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — рассказал Чалков. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

Сотрудники МВД установили личности погибших. Ими оказались мужчины, 38 и 21 года рождения, уточнил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге на улице обнаружили трупы двух мужчин. По словам очевидцев, тела лежали через дорогу друг от друга.

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Силовики возбудили уголовное дело из-за убийства двух мужчин, тела которых нашли на улице Академика Бардина утром 12 июня в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков. «По факту обнаружения двух тел мужчин на улице Академика Бардина в Екатеринбурге в следственном отделе по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — рассказал Чалков. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Сотрудники МВД установили личности погибших. Ими оказались мужчины, 38 и 21 года рождения, уточнил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге на улице обнаружили трупы двух мужчин. По словам очевидцев, тела лежали через дорогу друг от друга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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