Силовики завели уголовное дело из-за убийства двух свердловчан

Силовики возбудили уголовное дело из-за убийства двух мужчин, тела которых нашли на улице Академика Бардина утром 12 июня в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков.
«По факту обнаружения двух тел мужчин на улице Академика Бардина в Екатеринбурге в следственном отделе по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — рассказал Чалков. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.
Сотрудники МВД установили личности погибших. Ими оказались мужчины, 38 и 21 года рождения, уточнил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге на улице обнаружили трупы двух мужчин. По словам очевидцев, тела лежали через дорогу друг от друга.
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