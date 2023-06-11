Силовики завели уголовное дело из-за убийства двух свердловчан

Тела мужчин обнаружили случайные прохожие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики возбудили уголовное дело из-за убийства двух мужчин, тела которых нашли на улице Академика Бардина утром 12 июня в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Максим Чалков.

«По факту обнаружения двух тел мужчин на улице Академика Бардина в Екатеринбурге в следственном отделе по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — рассказал Чалков. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

Сотрудники МВД установили личности погибших. Ими оказались мужчины, 38 и 21 года рождения, уточнил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге на улице обнаружили трупы двух мужчин. По словам очевидцев, тела лежали через дорогу друг от друга.