В Краснодаре около Яблоновского моста произошел пожар на нефтебазе. В данный момент причины возгорания пока неизвестны, передает telegram-канал SHOT.
«Мощнейший пожар в Краснодаре. Предварительно, полыхает нефтебаза около Яблоновского моста», — написали в telegram-канале. Уточняется, что дым виден за несколько километров.
Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы. Сведений о пострадавших и погибших, предварительно, нет.
В администрации города подтвердили информацию о пожаре. По данным властей, пожар произошел на площади 20 квадратных метров, говорится в сообщении в
Ранее сообщалось о сильном пожаре на железнодорожном вокзале в Уфе. В СМИ писали о возгорании на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), пишет «Ридус».
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