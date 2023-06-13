В Краснодаре горит нефтебаза. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Дым от пожара было видно за несколько километров (архивное фото) Фото:

В Краснодаре около Яблоновского моста произошел пожар на нефтебазе. В данный момент причины возгорания пока неизвестны, передает telegram-канал SHOT.

«Мощнейший пожар в Краснодаре. Предварительно, полыхает нефтебаза около Яблоновского моста», — написали в telegram-канале. Уточняется, что дым виден за несколько километров.

Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы. Сведений о пострадавших и погибших, предварительно, нет.

В администрации города подтвердили информацию о пожаре. По данным властей, пожар произошел на площади 20 квадратных метров, говорится в сообщении в Telegram. Уточняется, что пожар был потушен.

Ранее сообщалось о сильном пожаре на железнодорожном вокзале в Уфе. В СМИ писали о возгорании на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), пишет «Ридус».

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В Краснодаре около Яблоновского моста произошел пожар на нефтебазе. В данный момент причины возгорания пока неизвестны, передает telegram-канал SHOT. «Мощнейший пожар в Краснодаре. Предварительно, полыхает нефтебаза около Яблоновского моста», — написали в telegram-канале. Уточняется, что дым виден за несколько километров. Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы. Сведений о пострадавших и погибших, предварительно, нет. В администрации города подтвердили информацию о пожаре. По данным властей, пожар произошел на площади 20 квадратных метров, говорится в сообщении в Telegram. Уточняется, что пожар был потушен. Ранее сообщалось о сильном пожаре на железнодорожном вокзале в Уфе. В СМИ писали о возгорании на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), пишет «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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