В Краснодаре горит нефтебаза. Видео

13 июня 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Дым от пожара было видно за несколько километров (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Краснодаре около Яблоновского моста произошел пожар на нефтебазе. В данный момент причины возгорания пока неизвестны, передает telegram-канал SHOT. «Мощнейший пожар в Краснодаре. Предварительно, полыхает нефтебаза около Яблоновского моста», — написали в telegram-канале. Уточняется, что дым виден за несколько километров. Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы. Сведений о пострадавших и погибших, предварительно, нет. В администрации города подтвердили информацию о пожаре. По данным властей, пожар произошел на площади 20 квадратных метров, говорится в сообщении в Telegram . Уточняется, что пожар был потушен. Ранее сообщалось о сильном пожаре на железнодорожном вокзале в Уфе. В СМИ писали о возгорании на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), пишет «Ридус».

В Краснодаре около Яблоновского моста произошел пожар на нефтебазе. В данный момент причины возгорания пока неизвестны, передает telegram-канал SHOT. «Мощнейший пожар в Краснодаре. Предварительно, полыхает нефтебаза около Яблоновского моста», — написали в telegram-канале. Уточняется, что дым виден за несколько километров. Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы. Сведений о пострадавших и погибших, предварительно, нет. В администрации города подтвердили информацию о пожаре. По данным властей, пожар произошел на площади 20 квадратных метров, говорится в сообщении в Telegram. Уточняется, что пожар был потушен. Ранее сообщалось о сильном пожаре на железнодорожном вокзале в Уфе. В СМИ писали о возгорании на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), пишет «Ридус».