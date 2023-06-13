13 июня 2023
12 июня 2023

Сургутский рэп-исполнитель выступил на фестивале «Российская студенческая весна». Видео

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Концерт Ольги Серябкиной на двухлетие ТЦ Veer Mall. Екатеринбург, концерт, зрители, толпа
Павел Паром исполнил песню, которая говорит о важности единения Фото:

Сургутский рэп-исполнитель Павел Паром порадовал жителей Ханты-Мансийска своим выступлением на площадке фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом сообщили в социальных сетях. Он исполнил свою песню «Три ратных поля».

«Рэп-исполнитель Павел Паром из Сургута порадовал гостей и участников треком „Три ратных поля“, который никого не оставил равнодушным. Песня о том, как важно всем нам объединиться», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано | Сплетни в Ханты-Мансийске».

По словам рэп-исполнителя, песня «Три ратных поля» — это проект, который был посвящен изучению трех важнейших событий военной истории России — битв на Куликовом, Бородинском и Прохоровском полях. Именно на них были одержаны решающие победы, которые оказали огромное влияние на судьбу России. Цель проекта — привлечь внимание молодежи к изучению истории.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске был дан старт фестивалю «Российская студенческая весна». На церемонии открытия выступали коллективы из ХМАО, отражающие колорит культуры округа. Также губернатор Наталья Комарова пожелала всем участникам удачи и высказала надежду, что сердца присутствующих навсегда останутся с Югрой.

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Сургутский рэп-исполнитель Павел Паром порадовал жителей Ханты-Мансийска своим выступлением на площадке фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом сообщили в социальных сетях. Он исполнил свою песню «Три ратных поля». «Рэп-исполнитель Павел Паром из Сургута порадовал гостей и участников треком „Три ратных поля“, который никого не оставил равнодушным. Песня о том, как важно всем нам объединиться», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано | Сплетни в Ханты-Мансийске». По словам рэп-исполнителя, песня «Три ратных поля» — это проект, который был посвящен изучению трех важнейших событий военной истории России — битв на Куликовом, Бородинском и Прохоровском полях. Именно на них были одержаны решающие победы, которые оказали огромное влияние на судьбу России. Цель проекта — привлечь внимание молодежи к изучению истории. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске был дан старт фестивалю «Российская студенческая весна». На церемонии открытия выступали коллективы из ХМАО, отражающие колорит культуры округа. Также губернатор Наталья Комарова пожелала всем участникам удачи и высказала надежду, что сердца присутствующих навсегда останутся с Югрой.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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