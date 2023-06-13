Сургутский рэп-исполнитель выступил на фестивале «Российская студенческая весна». Видео

14 июня 2023 в 04:59 Размер текста - 17 +

Павел Паром исполнил песню, которая говорит о важности единения Фото: Московец Илья © URA.RU Сургутский рэп-исполнитель Павел Паром порадовал жителей Ханты-Мансийска своим выступлением на площадке фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом сообщили в социальных сетях. Он исполнил свою песню «Три ратных поля». «Рэп-исполнитель Павел Паром из Сургута порадовал гостей и участников треком „Три ратных поля“, который никого не оставил равнодушным. Песня о том, как важно всем нам объединиться», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано | Сплетни в Ханты-Мансийске». По словам рэп-исполнителя, песня «Три ратных поля» — это проект, который был посвящен изучению трех важнейших событий военной истории России — битв на Куликовом, Бородинском и Прохоровском полях. Именно на них были одержаны решающие победы, которые оказали огромное влияние на судьбу России. Цель проекта — привлечь внимание молодежи к изучению истории. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске был дан старт фестивалю «Российская студенческая весна». На церемонии открытия выступали коллективы из ХМАО, отражающие колорит культуры округа. Также губернатор Наталья Комарова пожелала всем участникам удачи и высказала надежду, что сердца присутствующих навсегда останутся с Югрой.

Сургутский рэп-исполнитель Павел Паром порадовал жителей Ханты-Мансийска своим выступлением на площадке фестиваля «Российская студенческая весна». Об этом сообщили в социальных сетях. Он исполнил свою песню «Три ратных поля». «Рэп-исполнитель Павел Паром из Сургута порадовал гостей и участников треком „Три ратных поля“, который никого не оставил равнодушным. Песня о том, как важно всем нам объединиться», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано | Сплетни в Ханты-Мансийске». По словам рэп-исполнителя, песня «Три ратных поля» — это проект, который был посвящен изучению трех важнейших событий военной истории России — битв на Куликовом, Бородинском и Прохоровском полях. Именно на них были одержаны решающие победы, которые оказали огромное влияние на судьбу России. Цель проекта — привлечь внимание молодежи к изучению истории. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске был дан старт фестивалю «Российская студенческая весна». На церемонии открытия выступали коллективы из ХМАО, отражающие колорит культуры округа. Также губернатор Наталья Комарова пожелала всем участникам удачи и высказала надежду, что сердца присутствующих навсегда останутся с Югрой.