США подняли новейшие истребители из-за действий России

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США отправили на Ближний восток свои истребители Фото:

США отправили на Ближний восток свои новейшие истребители из-за активности российских сил. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Истребители F-22 Raptors ВВС США переброшены в зону ответственности CENTCOM (Ближний восток — прим. URA.RU) в рамках многогранной демонстрации поддержки и возможностей США в связи с поведением российских самолетов в регионе», — сообщили в американском Минобороны в Twitter. Представители ведомства назвали поведение российских пилотов «небезопасным и непрофессиональным».

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США отправили на Ближний восток свои новейшие истребители из-за активности российских сил. Об этом сообщили в Пентагоне. «Истребители F-22 Raptors ВВС США переброшены в зону ответственности CENTCOM (Ближний восток — прим. URA.RU) в рамках многогранной демонстрации поддержки и возможностей США в связи с поведением российских самолетов в регионе», — сообщили в американском Минобороны в Twitter. Представители ведомства назвали поведение российских пилотов «небезопасным и непрофессиональным».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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