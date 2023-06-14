США подняли новейшие истребители из-за действий России

США отправили на Ближний восток свои истребители
США отправили на Ближний восток свои новейшие истребители из-за активности российских сил. Об этом сообщили в Пентагоне.
«Истребители F-22 Raptors ВВС США переброшены в зону ответственности CENTCOM (Ближний восток — прим. URA.RU) в рамках многогранной демонстрации поддержки и возможностей США в связи с поведением российских самолетов в регионе», — сообщили в американском Минобороны в Twitter. Представители ведомства назвали поведение российских пилотов «небезопасным и непрофессиональным».
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