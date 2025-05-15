В США раскрыли, зачем Зеленский пригласил Путина на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского главу Владимира Путина на переговоры в Стамбул, чтобы заручиться поддержкой лидера США Дональда Трампа. Об этом заявил военный эксперт Анатоль Ливен.
«Очень редко бывает, чтобы реальный прогресс в мирных переговорах достигался на встречах между самими лидерами, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы получить благосклонность Трампа, а не серьезным предложением», — написал Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft. По мнению Ливена, инициатива Зеленского носит скорее политический характер, чем направлена на достижение реального мирного соглашения.
Ливен также напомнил, что еще три месяца назад Киев отказывался даже обсуждать возможность переговоров с Россией, требуя сначала вывести российские войска с занятых территорий. Кроме того, эксперт отметил, что успех российских военных на фронте является для Москвы важным аргументом на переговорах, и Россия не откажется от него до достижения полноценного соглашения.
Ранее Путин предлагал Украине начать прямые переговоры без предварительных условий и допускал возможность реального прекращения огня в случае согласия Киева. Однако Зеленский выдвинул ультиматум: Киев согласится на переговоры только при полном прекращении огня с 12 мая. После призыва Трампа киевским властям принять предложение Москвы Зеленский изменил свою позицию и пригласил президента РФ встретиться в Турции в четверг. Накануне вечером российский президент утвердил состав делегации для переговоров с Украиной, которую возглавит помощник президента Владимир Мединский.
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