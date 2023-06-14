Силовики возбудили уголовное дело после взрыва газа в пермской пятиэтажке

После взрыва газа, который произошел в многоквартирном доме в Красновишерске (Пермский край) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Пермскому краю.
«Чердынским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело после хлопка газа, произошедшего в многоквартирном доме в Красновишерске. На данный момент следователями проведен осмотр происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе ведомства также сообщили, что хозяин квартиры, где произошел хлопок был доставлен в Березниковскую больницу с ожогами. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Другие жильцы дома при инциденте не пострадали.
Ранее URA.RU сообщало, что после хлопка газа в доме начался пожар, который тушили сотрудники МЧС. Позже выяснилось, что в доме не проводился регулярный осмотр газового оборудования. После случившегося жильцов подъезда, где произошел хлопок, расселили.
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