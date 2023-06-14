14 июня 2023

Жителей подъезда пермской пятиэтажки, где взорвался газ, расселят

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва газа в жилом доме по ул. Набережная в посёлке Боровский. Тюмень, осколки, обломки, оконная рама, последствия взрыва газа, выбитые окна
От хлопка газа в доме выбило окна и обрушилась стена Фото:

Жильцов подъезда в доме Красновишерска, где 14 июня произошел хлопок газа, расселят и проведут проверку помещений. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.

«На место хлопка газа выехал прокурор Красновишерского района. В целях безопасности и проверки целостности несущих конструкций дома принято решение о расселении жильцов подъезда, в котором произошел хлопок», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура также проведет проверку и даст оценку соблюдению правил эксплуатации газового оборудования в пятиэтажке. Ранее URA.RU сообщало, что регулярных проверок со стороны обслуживающих организаций в этом доме не проводилось.

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Жильцов подъезда в доме Красновишерска, где 14 июня произошел хлопок газа, расселят и проведут проверку помещений. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. «На место хлопка газа выехал прокурор Красновишерского района. В целях безопасности и проверки целостности несущих конструкций дома принято решение о расселении жильцов подъезда, в котором произошел хлопок», — рассказали в ведомстве. Прокуратура также проведет проверку и даст оценку соблюдению правил эксплуатации газового оборудования в пятиэтажке. Ранее URA.RU сообщало, что регулярных проверок со стороны обслуживающих организаций в этом доме не проводилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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