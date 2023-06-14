Жителей подъезда пермской пятиэтажки, где взорвался газ, расселят

Жильцов подъезда в доме Красновишерска, где 14 июня произошел хлопок газа, расселят и проведут проверку помещений. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.
«На место хлопка газа выехал прокурор Красновишерского района. В целях безопасности и проверки целостности несущих конструкций дома принято решение о расселении жильцов подъезда, в котором произошел хлопок», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура также проведет проверку и даст оценку соблюдению правил эксплуатации газового оборудования в пятиэтажке. Ранее URA.RU сообщало, что регулярных проверок со стороны обслуживающих организаций в этом доме не проводилось.
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