Транзитные пассажиры аэропорта Сургута заняли детскую игровую зону на всю ночь, чтобы отоспаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В здании аэровокзала Сургута вахтовики заняли на ночь детский лабиринт, чтобы отдохнуть во время транзитной пересадки. Корреспондент URA.RU, ставший свидетелем происшествия, сообщил, что поступок мужчин возмутил путешественников, чьи дети не могли развлекаться в игровой зоне.

«Семь-восемь мужчин спали в детском лабиринте в аэропорте Сургута. Приходила женщина с ребенком, возмущалась таким поведением пассажиров, но вахтовики так и не проснулись. Они освободили игровую только к шести утра», — рассказал корреспондент.

В пресс-службе аэропорта Сургута корреспонденту URA.RU сообщили, что комендант и администрация аэровокзала информации об этом происшествии не получали. «Детская игровая зона не предназначена для сна взрослых людей, и прежде таких случаев не было. В этот раз пассажиры не обращались с жалобами нецелевое использование игрового комплекса, комендант аэровокзала также этого не видел», — сказали в пресс-службе.

По словам представителя аэропорта, игровую зону по ночам проверяют реже, чем днем. На это время приходятся часы массовых разлетов: сотрудники заняты в комнате матери и ребенка и в зале вылета на первом этаже. Пассажирам, которые столкнулись с подобными нарушениями, в пресс-службе рекомендовали обращаться к любому работнику аэропорта: в окно справок, в детскую комнату, к коменданту, который разрешит ситуацию с привлечением транспортной полиции.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута (ХМАО) бесплатно обслуживает ветеранов Великой Отечественной войны в VIP-зале. Гостям предоставляют питание и напитки, без очереди проводят предполетный контроль, доставляют к самолету на удобном транспорте.

Вахтовики провели ночь в детской игровой зоне аэропорта Сургута Зарина Кулбаева © URA.RU